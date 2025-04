Daymian Weiß kann sich bei KDRS eine Liebelei vorstellen

Daymian Weiß nimmt an der diesjährigen Staffel Kampf der Realitystars teil und hat jetzt schon für Aufsehen gesorgt. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI hat der Reality-TV-Star verraten, dass er nicht abgeneigt wäre, in der Show auf Tuchfühlung zu gehen: "Wenn jemand kommt, bei dem ich sage 'Wow', warum nicht? Dann ist das doch schön, oder? Stell dir mal vor, ich finde bei KDRS meine Traumfrau." Dieses Statement sorgt für Spekulationen, ob es bei dem Format zwischen ihm und einer Mitstreiterin funken könnte.

Dass Daymian für Flirts vor der Kamera zu haben ist, zeigte er bereits in der Vergangenheit. Bei Germany Shore begann er eine Liebelei mit Walentina Doronina (24), die damals noch in einer Beziehung mit Can Kaplan gewesen war. Neben einem Kuss soll laut ihrer TV-Kollegin Enya (25) auch mehr gelaufen sein: Angeblich haben sie sich abseits der Kameras ein wenig Zeit zu zweit gegönnt. "Da sind die beiden schön verschwunden", verriet sie auf Instagram. Kurz darauf habe Wale in der Show Schluss mit Can gemacht.

In der Realityshow wird Daymian nun auch auf Can treffen. Dennoch gibt es sicherlich die Chance auf die Liebe für Daymian: Mit Tara Tabitha (32), Annina Semmelhaack, Linda-Caroline Nobat (30), Hati Suarez, Giuliana Farfalla (29), Anouschka Renzi (60), Christin Okpara (29), Pinar, Shawne Fielding (55), Laura Maria Lettgen und Anita Latifi (29) nehmen viele hübsche Frauen an der neuen Staffel teil, von denen sicherlich die ein oder andere in Daymians Beuteschema passt.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Insatgram / daymianweiss Daymian Weiß, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige