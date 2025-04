"KDRS"-Teilnahme war Daymian Weiß' Weihnachtsgeschenk

Der aus einer Großfamilie stammende Daymian Weiß, bekannt aus der Welt des Reality-TVs, ist Teil der neuen Staffel Kampf der Realitystars. Die überraschende Nachricht erreichte ihn an einem ganz besonderen Tag: Weihnachten. "Ich habe es an Weihnachten erfahren, es war quasi mein Geschenk", ließ Daymian, der bereits auf Flirts mit Reality-Diven wie Walentina Doronina (24) zurückblickt, im Interview mit RTLZWEI wissen. Er habe zunächst geglaubt, das Casting nicht geschafft zu haben, weshalb diese Nachricht ihn völlig überrumpelt habe. Nur eine Woche später habe er sich dann auf den Weg nach Thailand gemacht, dem Drehort der beliebten Reality-Serie.

Die Teilnahme an "Kampf der Realitystars" wird für den Influencer, der bereits bei Germany Shore mitmischte, ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere. Die Show, die Kandidaten aus verschiedensten Formaten und mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten zusammenbringt, stellt ihre Teilnehmer immer wieder vor spannende Herausforderungen – sei es durch Konflikte, gemeinschaftliche Aufgaben oder die allgegenwärtige Kamera. "Ja, ich möchte zeigen, wer ich wirklich bin. Bei KDRS wird man nicht falsch dargestellt, man fällt dem Schnitt zum Opfer", resümierte er. Für Daymian dürfte das Format daher besonders intensiv werden, da er selbst großen Wert darauf legt, "immer gemocht zu werden". Umso spannender wird es sein, zu sehen, wie er sich in der bunten Gruppe behauptet.

Daymian Weiß ist kein unbekanntes Gesicht in der Welt des Reality-TVs und hat sich durch seine erfrischende Art bereits viele Fans erarbeitet. Obwohl er mit seiner beruflichen Karriere auf den Bildschirmen viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, gibt es über sein Privatleben eher wenig zu berichten. Bekannt ist jedoch, dass er großen Wert auf Freundschaften und authentische Beziehungen legt, was ihn für viele seiner Fans besonders sympathisch macht: "Ich will gesehen werden. Ich werde so sein, wie ich bin." An Selbstbewusstsein mangelt es ihm übrigens auch nicht: "Ich kann halt einfach alles. Ich weiß nicht, woher das kommt", betonte er im Interview mit RTLZWEI. Mit der Nachricht, Teil von "Kampf der Realitystars" zu sein, könnte er seinen Bekanntheitsgrad weiter steigern und vielleicht auch neue Facetten von sich zeigen, die dem Publikum bisher verborgen geblieben sind.

Instagram, Instagram Collage: Walentina Doronina, Daymian Weiß

Insatgram / daymianweiss Daymian Weiß, TV-Bekanntheit

