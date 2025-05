Daymian weiht Can bei KDRS ein: Das lief damals mit Wale

Can Kaplans Einzug bei Kampf der Realitystars bedeutet Spannung: Der Unternehmer trifft am Starstrand auf Daymian Weiß – also auf den Seitensprung seiner Ex-Verlobten Walentina Doronina (25)! Das erste persönliche Aufeinandertreffen scheint für beide eine große Überraschung zu sein. Doch trotz der problematischen Vergangenheit zeigen sie sich offen und treten einander vorsichtig, aber positiv gestimmt gegenüber. Vor allem Can möchte die Gelegenheit nutzen, um früher oder später mehr über die Umstände zwischen seiner Ex und dem Sonnyboy herauszufinden, er will Klarheit haben – und die bekommt er nur wenige Stunden später. In einem Vieraugengespräch klärt Daymian auf, was damals zwischen ihm und Wale bei Germany Shore lief: "Wir haben da nicht gebumst, gar nicht, aber rumgemacht schon", gibt er ehrlich zu.

Can wird durch diese ehrlichen Worte klar: Das Tête-à-Tête zwischen Walentina und Daymian passierte, bevor Walentina offiziell in der Show mit ihm Schluss gemacht hatte – durch die Kamera, weil er selbst gar nicht an der Show teilnahm. Daymian gibt sich reumütig und entschuldigt sich deutlich bei Can: "Es tut mir leid, wie es passiert ist. Meine Fehler habe ich getan, also wirklich sehr sorry. [...] Sei froh, dass sie weg ist, weil das hat kein Typ verdient." Zudem rechnet er Cans Verhalten ihm gegenüber hoch an, es sei "krass", denn er selbst an Cans Stelle hätte wahrscheinlich nicht so ruhig bleiben können.

Can und Walentina gingen rund zwei Jahre gemeinsam durchs Leben. Sie planten sogar, für den Rest ihres Lebens zusammenzubleiben, weshalb der "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer im Dezember 2022 live bei Promi Big Brother vor seiner damaligen Liebsten auf die Knie ging und um ihre Hand anhielt. Im Sommer 2024 trennte sich das Paar dann allerdings, nachdem Wale die Beziehung während ihrer Teilnahme an "Germany Shore" für beendet erklärte. Auf Social Media folgte anschließend ein regelrechter Rosenkrieg, in dem sie sich unter anderem gegenseitig Gewalt unterstellten.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Can und Daymian bei "Kampf der Realitystars" Staffel sechs

Anzeige Anzeige

Anzeige