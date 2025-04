Bei Tara Tabitha und Dennis Lodi funkte es nicht direkt

Vor wenigen Tagen ließen Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi die Liebesbombe platzen: Die beiden Realitystars sind zusammen. Doch Liebe auf den ersten Blick war es zwischen ihnen wohl nicht gerade. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Österreicherin nun ein paar Details zu ihrem frischen Liebesglück – dabei deutet sie an, dass ihre Fans demnächst im TV mehr über ihre Beziehung herausfinden können. "Ich spoiler nicht – außer, dass es nicht Liebe auf den ersten Blick war!", erklärt Tara. Wie genau sich ihr Kennenlernen entwickelt hat, soll ab dem 30. April auf RTL+ und ab dem 7. Mai auf RTL2 zu sehen sein.

Vor wenigen Tagen enthüllte Tara endlich, um wen es sich bei dem Mann an ihrer Seite handelt. Dazu teilte die 32-Jährige ein süßes Video auf Instagram, in dem sie und ihr Dennis sich einen leidenschaftlichen Kuss geben. "Darf ich vorstellen... die Queen und ihr Löwe", schwärmte die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin zu dem süßen Clip. Reality-TV-Kolleginnen wie Jennifer Iglesias (26), Melody Haase (31), Paulina Ljubas (28) und Pia Tillmann (39) freuten sich in den Kommentaren für die beiden Turteltauben.

Bereits im Dezember machte Tara bekannt, dass sie wieder in festen Händen und überglücklich ist. Zunächst wollte sie die Identität ihres Auserwählten aber nicht preisgeben – sie nannte ihren Schatz lediglich ihren Löwen. In ihrer Beziehung scheint sie sich wohlzufühlen – Schlemmereien gehören wohl auch öfter mal dazu. "Ich habe in den letzten Wochen wieder drei bis vier Kilogramm zugenommen, danke an meinen Löwen, der gerne Süßes und ungesund isst", verriet Tara dazu auf Social Media.

RTLZWEI Dennis Lodi, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

