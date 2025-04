So fühlt sich Jessica Hnatyk fünf Tage nach zweiter Brust-OP

Jessica Hnatyk (24) unterzog sich kürzlich einer zweiten Brustoperation: Die Reality-TV-Persönlichkeit ließ ihre bisherigen Implantate durch größere ersetzen. Auf Instagram spricht sie offen über den Eingriff – und berichtet ihren Followern nun, wie ihr Heilungsprozess fünf Tage nach der Operation verläuft. "Mir geht es schon wieder richtig gut. Ich schlafe wieder ganz normal durch, kann mir meine Haare machen und auch Auto fahren", erzählt die ehemalige Are You The One?-Kandidatin. Sie gehe aktuell viel spazieren, gehe dies aber langsam und vorsichtig an, um ihren Körper nicht zu überfordern. "Eigentlich waren nur die ersten drei Tage schmerzhaft", gibt sie preis.

Die 24-Jährige ging bereits in den vergangenen Tagen ausführlich auf ihre Beauty-OP ein. Auf ihrem Social-Media-Account erläuterte sie, weshalb sie die Entscheidung traf, sich einem weiteren Eingriff zu unterziehen. "Ich hatte vor vier Jahren bereits eine Straffung plus Vergrößerung, da ich damals wegen Gewichtsschwankungen an Volumen verloren hatte. Nach der ersten OP ist meine Brust leider in kurzer Zeit extrem nach außen gewandert", schilderte Jessica und fügte hinzu: "Außerdem hatte ich [...] kaum Volumen, wenn ich keinen BH getragen habe, was eigentlich nicht Sinn der Sache war." Also ließ sie ihre 295-cc-Implantate durch deutlich größere 505-cc-Exemplare austauschen.

Neben ihrer Schönheitsoperation blickt Jessica auf ein turbulentes Jahr zurück. Sie nahm gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Germain an der vergangenen Staffel Temptation Island V.I.P. teil, was zu ihrer Trennung führte. Nach den Dreharbeiten machte sie dementsprechend eine schwere Zeit durch – musste bis zur Ausstrahlung der letzten Folge warten, um ihren Kummer teilen zu können. "Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Du kommst aus einem Format raus, in dem deine Beziehung gescheitert ist, von der du dachtest, dass diese perfekt sei, und du weißt auf einmal gar nicht, wo dir der Kopf steht", erzählte die Ex on the Beach-Bekanntheit im Netz.

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Oktober 2024

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

