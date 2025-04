Superstolz: Nessiontour hat eigenes Kinderbuch geschrieben

Vanessa Borck (28), auch bekannt als Nessiontour, hat ein Herzensprojekt Wirklichkeit werden lassen: Sie hat ein Buch für Kinder geschrieben. Mit viel Begeisterung teilte der Social-Media-Star den besonderen Moment mit seiner Community auf Instagram. "Ich kann es kaum in Worte fassen: Heute halte ich mein erstes eigenes Kinderbuch in den Händen. Nicht mehr nur als PDF auf dem Bildschirm – sondern wirklich, in Farbe, zum Anfassen, zum Fühlen", schrieb Vanessa aufgeregt zu einem Bild, das sie sichtbar stolz mit dem Buch zeigt. Der Titel des Werks: "Wo Liebe wohnt". Laut Vanessa schlummert in ihm besonders viel Gefühl, sie verrät: "So viel Herzblut, so viele Gedanken, so viele Emotionen stecken darin."

Mit "Wo Liebe wohnt" will Vanessa zeigen, dass Liebe viele Gesichter hat und überall zu Hause sein kann. In ihrem Beitrag erklärte die Princess Charming-Bekanntheit: "Weil es kein richtig oder falsch gibt, wenn es um Familie, Geborgenheit und echte Verbundenheit geht." Sie lädt ihre Follower und all jene, die sich für das Thema interessieren, dazu ein, gemeinsam mit ihr die Welt des Buchs zu entdecken: "Hier wohnt Liebe – und ich nehme euch mit hinein."

Ihr Kinderbuch ist aber nicht das einzige Projekt, dem sich Vanessa fernab ihres Social-Media-Contents widmete. "Es bleibt nicht bei einem Buch. In den nächsten Tagen werde ich hier nach und nach ein weiteres Herzensprojekt passend zum Buch zeigen, an dem ich still und heimlich gearbeitet habe", plauderte die Medienpersönlichkeit aus. Zuletzt gab es zusätzlich noch ein weiteres großes Abenteuer bei Nessi: Die Ex von Inaontour (29) schnupperte erstmals in die Branche des Reality-TVs. Sie war in diesem Jahr die Princess-Charming und reiste dafür für ein paar Wochen nach Thailand.

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin

Instagram / nessiontour "Princess Charming"-Bekanntheit Vanessa Borck im Urlaub, März 2025

