Jimi Blue Ochsenknecht über das erste Wiedersehen mit Snow

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgt erneut für Gesprächsstoff: In der aktuellen Folge der Dokuserie "Diese Ochsenknechts" spricht der Schauspieler offen über den Kontakt zu seiner Tochter Snow, die er mit Yeliz Koc (31) hat. Nach langer Abwesenheit in ihrem Leben gab es zu Weihnachten 2024 das erste zaghafte Wiedersehen – festgehalten in einem kurzen Video, auf dem der Reality-TV-Star und seine Tochter gemeinsam auf dem Sofa zu sehen sind. Während Mutter Natascha Ochsenknecht (60) und Schwester Cheyenne (24) schon vorher Kontakt zu Snow gehalten hatten, hatte Jimi Blue sich jahrelang zurückgezogen. Jetzt gibt er zu, dass er kein guter Vater gewesen sei, will das jedoch ändern: "Ich wünsche mir natürlich, dass der Bezug zu meiner Tochter noch besser wird", betont er in der Sendung.

In der TV-Doku schildert Jimi Blue die Gründe für seine lange Zurückhaltung. Er habe zwar oft an seine Tochter gedacht, aber einiges in seinem Leben ordnen müssen. "Es war für mich so oder so klar, dass ich mich melden würde, bloß wann halt einfach nicht", erklärt er im Gespräch. Den ersten vorsichtigen Kontakt gab es über den Austausch von Bildern, gefolgt von gemeinsamen FaceTime-Gesprächen – erst danach wagte sich Jimi Blue an das persönliche Treffen mit Snow heran. Das Wiedersehen habe ihn emotional stark bewegt: "Wenn du das Kind nicht siehst und dann auf einmal wieder live, das macht schon sehr viel mit einem. Deswegen haben wir es so peu à peu gemacht", berichtet der Schauspieler.

Die Turbulenzen rund um Jimi, Yeliz und Tochter Snow hatten schon zuvor für negative Schlagzeilen gesorgt. In der Vergangenheit hatte er sich in einem Video sogar als "unfreiwilligen Erzeuger" bezeichnet und dafür viel Kritik geerntet – eine Aussage, die er mittlerweile öffentlich bereut. Schon während der Schwangerschaft von Yeliz hatte er Snow als Wunschkind bezeichnet und den Kontakt zur Familie stets kritisch betrachtet. Dass er nun so offen über seine Fehler und seine emotionale Entwicklung spricht, zeigt eine neue Seite des Schauspielers. Persönlich scheint Jimi Blue aktuell daran zu arbeiten, nicht nur als Prominenter, sondern auch als Vater einen Neubeginn zu wagen. Seine Familie – insbesondere seine Mutter und Schwester – bleiben dabei wichtige Bezugspersonen, die ihn unterstützen und Snow stets eine verlässliche Verbindung zur väterlichen Seite ermöglicht haben.

Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Star

