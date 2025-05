"Heulsuse": Das sind Kim Virginias Schwangerschaftssymptome

Kim Virginia Hartung (29) erwartet aktuell ihr erstes Kind. Allzu viel teilt sie bislang nicht über ihre Schwangerschaftsreise. Nun lässt die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram aber ganz nah an ihren Gefühlswelten teilhaben. In einer Fragerunde spricht sie offen über ihre Schwangerschaftssymptome. Kim verrät: "Weiß jetzt nicht, ob das untypisch ist, aber ich bin eine richtige Heulsuse geworden." So viel Emotionalität sei für sie ungewohnt – es sei normalerweise nicht so ihre Art. "Ich verdrücke hier und da ein Tränchen wegen der seltsamsten Sachen", gesteht Kim. Sogar harmlose Dinge, wie eine TV-Werbung, lassen bei ihr jetzt schon mal die Tränchen fließen.

Zusammen mit ihrem Partner Nikola Glumac (29) erwartet Kim ein kleines Mädchen. Für ihr Neugeborenes hat die Beauty & the Nerd-Bekanntheit auch schon einen hübschen Namen ausgesucht. Diesen wollte sie bislang aber noch nicht verraten. Nur so viel: Sie habe ihn schon länger und ihr Liebster hatte "ehrlich gesagt nicht viel zu melden". Erste Babysachen hätten die Eltern in spe auch bereits besorgt. Was sie aber noch suchen, ist ein Zuhause, in dem sie ihr Kind großziehen können. "Wir suchen gerade nach einem Haus und sind ständig mit unserem Makler in Verbindung", erklärte sie auf Social Media.

Im Februar bestätigten Kim und Nikola, dass sie zum ersten Mal ein Baby erwarten. "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch, wir sind schwanger", verkündeten die Realitystars damals überglücklich im Netz. So teilten sie einen Clip mit ihrer Community, in dem die 29-Jährige einen positiven Schwangerschaftstest zeigt. So glücklich die beiden auch über die Baby-News sein mögen, zwischen ihnen kriselt es auch immer wieder. Erst vor wenigen Tagen krachte es erneut. "Ging mal wieder heiß her. Mehr sage ich dazu mal lieber nicht", deutete Kim dazu an.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Februar 2025

