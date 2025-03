Verona Pooth sieht ihren Sohn wegen "Let's Dance" kaum noch

Diego Pooth ist derzeit bei Let's Dance voll eingespannt und widmet nahezu jede freie Minute dem Tanztraining. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) verbringt der Promi-Spross täglich bis zu zehn Stunden im Studio, um auf dem Parkett zu glänzen. Für die Familie bleibt da kaum Zeit, wie Mama Verona Pooth (56) kürzlich bei einem Presse-Event laut RTL verriet. "Wir sehen ihn eigentlich kaum", gestand sie und fügte hinzu, dass die Familie jedoch unglaublich stolz auf den ältesten Sohn ist.

Sein Bruder Rocco (13), der ihn bald bei einer Generalprobe besuchen wird, kann es kaum erwarten, Diego live auf dem Parkett zu erleben. "Das wird bestimmt cool, wie im Fernsehen!", freute sich der 13-Jährige laut Aussagen seiner Familie. Franjo (55) unterstützt seinen Sohn zudem regelmäßig Backstage und bewundert, was Diego mittlerweile auf die Beine stellt, obwohl er parallel noch studiert. Verona selbst wirkt ebenfalls bewegt von den Fortschritten ihres Sohnes: "Ich glaube, durch harte Disziplin und Ehrgeiz ist er jetzt im Moment auch wirklich sehr gut dabei."

Die Familie Pooth ist seit Jahren eng miteinander verbunden, und Diego wächst immer mehr in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter hinein. Der junge Entertainer, der bereits Erfahrungen als Model und in TV-Shows sammelte, tritt nun eigenständig ins Rampenlicht. Verona, die bereits oft über ihre große Liebe zu ihren Söhnen gesprochen hat, unterstützte Diego bei der ersten Show auch aus der Ferne, als sie beruflich in Thailand war. In einem Instagram-Video vom anderen Ende der Welt aus erklärte die Moderatorin, wie stolz sie auf ihn sei und betonte: "Ich bin unfassbar aufgeregt und werde natürlich am Bildschirm kleben."

Getty Images Verona Pooth, Diego Pooth und Ekaterina Leonova, März 2025

AEDT / ActionPress Franjo, Verona, Rocco und Diego Pooth

