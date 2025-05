Sie wollte Prinz Harry und Kourtney Kardashian verkuppeln

Was für ein Promi-Set-up hätte das werden können: Wie Comedienne Katherine Ryan (41) jetzt dem Hello!-Magazin verriet, wollte sie 2016 Prinz Harry (40) und Kourtney Kardashian (46) miteinander verkuppeln. Auf einer Party in London seinen Katherine und Kourtney rasch ins Gespräch gekommen. Als Kourtney sich über die komplizierte Beziehung zu Scott Disick (41) ausließ, habe Katherine prompt vorgeschlagen: "Du solltest Prinz Harry daten!" Damals waren sowohl Harry als auch Kourtney offiziell Single.

Wie Katherine weiter verriet, habe sie Kourtney damals energisch dazu aufgefordert, Scott zu verlassen – was Kourtney mit einem Lächeln und der Bemerkung abtat, er sei gerade in ihrem Haus. Als Kourtney wiederum fragte, wen sie überhaupt daten könne, sei der Komikerin sofort Harry eingefallen. Laut Katherine machte diese Idee total Sinn – schließlich stammen beide aus Familien, die im Rampenlicht stehen.

Harry selbst hatte sich in jener Zeit öffentlich darüber beklagt, wie schwer es sei, eine Partnerin zu finden, die bereit wäre, den royalen Alltag auf sich zu nehmen. Es ist nicht bekannt, ob Katherine ihren Verkupplungsplan tatsächlich weiterverfolgte, zu einem Kennenlernen der beiden kam es offenbar nicht. Noch im selben Jahr traf Harry dann durch gemeinsame Freunde auf Meghan (43), was schließlich zur royalen Traumhochzeit führte, während Kourtney ihr Liebesglück Jahre später mit Musiker Travis Barker (49) fand.

Getty Images Katherine Ryan, kanadische Komikerin

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022

