So haben sich Walentina Doronina und ihr Neuer kennengelernt

Walentina Doronina (24) ist frisch verliebt. Nach zahlreichen Spekulationen um ihr Liebesleben verrät die TV-Bekanntheit auf dem Bild-Renntag dem Magazin, dass es seit fünf Monaten einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Der bislang noch Unbekannte und Walentina, die sich schon seit sieben Jahren kennen, wohnen in derselben Straße und besuchen dasselbe Fitnessstudio. "Ich fand den schon immer gut, aber er war immer in einer Beziehung und ich auch. Wir haben uns immer mit Blicken aufgefressen", erklärt die Blondine. Gefunkt habe es aber erst bei einem zufälligen Treffen im Café, als beide Single waren. Seitdem laufe es bei den beiden sehr gut: "Wir sehen uns täglich, und er hat mich unterstützt, als ich für meinen Führerschein gelernt habe."

Ihr Freund, den Walentina bislang noch aus der Öffentlichkeit heraushält, sei ein erfolgreicher Unternehmer aus der IT-Branche und habe seine eigene Firma. Er habe kein Social-Media-Profil und auch noch nie ein TV-Format mit der Krawallnudel gesehen – was Walentina gut findet: "Ich will keinen Freund aus der Öffentlichkeit. Das sind für mich alles Loser, die finanziell nichts reißen können."

Einen Seitenhieb gegen ihren letzten Verflossenen Kevin Saszik kann sich Walentina nicht verkneifen. "Mein Ex, der Boxer, war plötzlich auf jedem Event. Ich will meinem Neuen keinen Vorwurf machen, dass er genauso ist, aber ich bin mittlerweile vorsichtig. Ich will unsere Beziehung schützen", erklärt die 24-Jährige dem Blatt. Künftig schließe sie es aber nicht aus, ihren Partner in der Öffentlichkeit zu zeigen: "Ich habe auch überlegt, ihn mit auf den Bild-Renntag zu nehmen – doch dafür ist es noch etwas zu früh." Das Paar laufe öfter händchenhaltend und küssend auf der Straße herum, doch sei noch nie dabei abgelichtet worden.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Kevin Saszik

Anzeige Anzeige

Anzeige