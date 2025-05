Nach Keksi: Jennifer Saro wünscht sich noch weitere Kinder

Jennifer Saro (29) hat in einer Fragerunde auf Instagram offenbart, dass sie sich weiteren Familienzuwachs wünscht. Die ehemalige Bachelorette ist bereits Mutter eines kleinen Sohnes, den sie liebevoll Keksi nennt. In einer aktuellen Story sprach sie ganz ehrlich über ihre Zukunftspläne. "Ja, unbedingt. Ich bin ja leider Einzelkind und ich möchte nicht, dass Keksi alleine ist, wenn ich nicht mehr da bin. Und ich finde, es ist ein absoluter Traum, eine große Familie zu haben", so Jennifer gegenüber ihren Followern.

Jennifers Sohn wurde mit dem sogenannten Prader-Willi-Syndrom geboren. Dabei handelt es sich um eine seltene genetische Erkrankung, die unter anderem zu einem erhöhten Appetit und verschiedenen körperlichen Einschränkungen führen kann. Die Influencerin steht in engem Austausch mit ihrer Community und nutzt ihre Reichweite, um über das Leben mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen zu informieren. Obwohl die Diagnose für viele Eltern herausfordernd sein kann, scheint Jennifer den Alltag mit viel Liebe und Optimismus zu meistern. "Für mich ist Keksi 'normal', ich kenne es ja nicht anders und ich will es auch nicht anders haben. Wir haben unsere Routinen und unsere Schwierigkeiten, genau wie jede andere Familie", machte sie in der Fragerunde deutlich.

Vor wenigen Wochen kündigte die 29-Jährige große Veränderungen in ihrem Leben an: Sie verlässt Berlin und zieht zu ihrem Partner Alexander Meyer (34) nach Dortmund. Zuvor führten die Influencerin und der BVB-Torwart für mehrere Monate eine Fernbeziehung. Trotz einer Distanz von über 500 Kilometern sahen sich die beiden dennoch ziemlich regelmäßig. "Wir kriegen das richtig gut hin und sehen uns auch eigentlich einmal die Woche", verriet Jennifer in einer Instagram-Story.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und Keksi im Urlaub, Juli 2024

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und Alexander Meyer, Oktober 2024

