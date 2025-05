Nessiontours Tochter Livi kommt schon bald in die Kita

Nessi (28) vom ehemaligen YouTube-Duo Coupleontour zieht ihre Tochter Olivia aktuell alleine groß – die beiden sind ein eingespieltes Team. Doch schon bald steht für sie eine große Veränderung an, wie Nessi in ihrer Story auf Instagram nun preisgibt: Livi, wie die Kleine von ihrer Mama liebevoll genannt wird, kommt nächste Woche in den Kindergarten! Das ist ein großer Schritt, den Nessi gebührend feiern will. Wie sie in ihrer Story weiter erklärt, wird sie ihrer Tochter zu diesem Anlass eine kleine Zuckertüte zusammenstellen, wie man sie eigentlich zur Einschulung bekommt. Dazu hat sie sich ein Exemplar ausgesucht, auf dem Elsa und Anna aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin" drauf sind.

Doch das ist nicht die einzige große Veränderung im Leben von Nessi und Livi. Mitte April meldete sich die Influencerin mit großen Neuigkeiten bei ihrer Community: Sie und ihre Tochter sind umgezogen. Ihr Haus, in dem sie vorher zwei Jahre gewohnt hat, war lange nicht mehr das, was es zuvor war. "Dieses Haus war so vieles für mich. Rückzugsort. Zuhause. Zwischenstopp. Anfang. Ende. Chaos. Sicherheit. Ich habe hier gelacht, geliebt, gezweifelt, geweint", schrieb Nessi damals, als sie sich von dem einstigen Zuhause verabschiedete. Doch obwohl der Abschied von dem Haus viele komplizierte Gefühle hervorrief, sah sie auch mit viel Liebe darauf zurück. "Ich danke diesem Zuhause – für alles, was es mir gegeben hat. Und jetzt darf Neues entstehen", lauteten ihre emotionalen Worte.

Nessi ist mit Leib und Seele Mutter – und das zeigt sie auch gerne der ganzen Welt. Das Leben als Mama hat sie nun zu etwas ganz Besonderem inspiriert: Nessi hat ein Kinderbuch geschrieben. Unter dem Titel "Wo Liebe wohnt" möchte sie Kindern und ihren Familien beibringen, dass eine "Familie genauso richtig ist, wie sie ist." Damit möchte sie zeigen, dass Familien in ganz verschiedenen Größen und Formen existieren. "Weil es kein richtig oder falsch gibt, wenn es um Familie, Geborgenheit und echte Verbundenheit geht", erklärte sie stolz, als sie das Buch vor wenigen Tagen ankündigte.

Instagram / nessiontour Nessiontour mit Liv, Mai 2025

Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Olivia

