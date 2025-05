So stark meistert Jennifer Saro Sohn Keksis Krankheit

Jennifer Saro (29), die als Reality-TV-Star und Influencerin viele Einblicke in ihr Privatleben gewährt, hat jetzt verraten, wie sie mit der Diagnose ihres Sohnes umgeht. Der Junge, den die Netz-Community liebevoll nur "Keksi" kennt, erhielt vor einigen Jahren die Diagnose Prader-Willi-Syndrom. In einer aktuellen Instagram-Story spricht Jennifer offen über das Leben mit ihrem Sohn und betont: "Sehr gut, für mich ist Keksi 'normal', ich kenne es ja nicht anders und ich will es auch nicht anders haben." Fans hatten der jungen Mutter die Frage gestellt, wie sie mit den Herausforderungen umgeht und wie ihr Alltag abläuft.

In ihrem ausführlichen Statement teilt Jennifer mit, dass sie mittlerweile eigene Routinen entwickelt habe und sich in ihrer neuen Normalität gut eingelebt hat. Sie beschreibt, dass ihre Familie wie jede andere mit Höhen und Tiefen zu kämpfen hat. Besonders am Herzen liegt ihr, anderen Eltern zu helfen, die gerade erst eine entsprechende Diagnose für ihr Kind erhalten haben. Dafür überlegt sie sogar, einen kleinen Ratgeber als Instagram-Highlight bereitzustellen: "Es gibt nämlich viele Hilfsstellen, aber leider ist das alles so kompliziert", erklärt Jennifer. Mit dieser Offenheit will die Influencerin offenbar Mut machen und auf die Hürden im Umgang mit behördlicher Unterstützung aufmerksam machen.

Abseits ihres öffentlichen Auftretens ist Jennifer längst mehr als nur eine Reality-TV-Bekanntheit: Seit der Geburt ihres Sohnes sorgt sie liebevoll und mit viel Engagement für dessen Wohlbefinden. Immer wieder zeigt sie in den sozialen Medien kleine Alltagsmomente mit Keksi, verzichtet dabei aber bewusst darauf, sein Gesicht zu zeigen – der Schutz seiner Privatsphäre hat für sie oberste Priorität. Die Nähe zu ihren Followern pflegt sie dennoch, indem sie regelmäßig Fragen beantwortet und Tipps rund um das Familienleben teilt. Ihre Offenheit hat der Influencerin nicht nur Sympathiepunkte eingebracht, sondern vielen Betroffenen in ähnlichen Situationen ein Gefühl von Trost gegeben.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, Januar 2025

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro in Wien, November 2024

