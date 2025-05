König Charles und Camilla schenkten Kate viel teuren Schmuck

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben Prinzessin Kate (43) im Laufe der Jahre mit kostbaren Schmuckstücken beschenkt, darunter auch ein über 90.000 Pfund teures Hochzeitsgeschenk. In den vergangenen Monaten wurde deutlich, wie eng das Verhältnis zwischen dem Monarchen und seiner Schwiegertochter mittlerweile ist. Bereits im Januar 2024 waren beide zufällig zeitgleich in der London Clinic im Krankenhaus: Der König ließ sich wegen einer vergrößerten Prostata behandeln, während Kate eine geplante Bauchoperation durchlief. Charles besuchte die Ehefrau seines ältesten Sohnes dort – ein bemerkenswerter Schritt in einer Familie, in der royale Krankenhausbesuche aus Rücksicht auf das Klinikpersonal eher selten sind. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde deutlich, wie sehr sich das Familienleben der Royals verändert hat.

Insider berichten, dass die Beziehung zwischen Charles und Kate vor allem durch ihre gemeinsamen gesundheitlichen Herausforderungen noch intensiver geworden sei. Beide erhielten nach ihren jeweiligen Operationen eine Krebsdiagnose und gaben sich bei der Bewältigung der Situation gegenseitig Halt. Ein besonders emotionales Treffen fand im März 2024 im Windsor Castle statt: Am Tag vor Kates Videobotschaft an die Öffentlichkeit, in der sie ihre Erkrankung publik machte, sprachen Charles und Kate bei einem Mittagessen offen über ihre Gefühle. Auch später zeigte sich der Monarch öffentlich an Kates Seite – etwa als er sie im Juni, bei ihrem ersten Auftritt nach der langen Krankheitsphase, zu sich auf den Balkon des Buckingham Palace einlud. Diese Gesten und Zeichen der Verbundenheit unterscheiden sich spürbar von dem Bild einer zurückhaltenden, von Traditionen geprägten Königsfamilie.

Schon in der Vergangenheit war über das enge Verhältnis zwischen Charles und Kate berichtet worden. Wie aus früheren Berichten hervorgeht, bezeichneten viele Royal-Fans Kate bereits liebevoll als "die Tochter, die König Charles nie hatte". Auch Experten betonten, dass Charles mit seiner Schwiegertochter ein ganz besonderes Band verbindet – ein Wunsch, der ihm mit der Ehe von Prinz William (42) und Kate ein Stück weit in Erfüllung ging. Familie spielt für beide eine große Rolle und turbulente Zeiten, wie der Bruch mit Prinz Harry und Meghan, haben sie nur noch enger zusammengeschweißt. Kate gilt in der royalen Familie als starke, verbindende Persönlichkeit, die in schwierigen Momenten Ruhe und Zusammenhalt ausstrahlt – etwas, das Charles sichtlich schätzt.

Getty Images Prinzessin Kate und König Charles in London, 2012

Getty Images Die Royals auf der "James Bond"-Premiere, 2021

