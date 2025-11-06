Die Promihof-Fans finden Emma und Tims Bettaktion "peinlich"

Emma Fernlund (24) und Tim Kühnel sorgen für hitzige Diskussionen: In einer Nacht, als die Der Promihof-Bewohner im Schlafsaal ruhten, sollen die beiden Reality-TV-Stars laut ihrer Mitstreiter miteinander intim geworden sein. Unfreiwillig mit dabei: Ina Kina und Paco Herb, die nur wenige Meter entfernt lagen und das Ganze mitbekamen. Sie wurden nach eigenen Angaben von den Geräuschen geweckt und reagierten entsetzt. Auch in der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags üben zahlreiche Zuschauer scharfe Kritik und nannten das Verhalten "peinlich". Ein User schrieb zum Beispiel: "Extrem übergriffig den anderen im Raum gegenüber."

Zudem wetterte ein Nutzer: "Die Eltern sind bestimmt stolz wie Bolle." Ein weiterer kritisierte wiederum: "Heult im Sommerhaus herum, dass sie ja nur auf das eine reduziert wird. Bestätigt aber in jedem Format alle Vorurteile." Neben dem Vorwurf der Respektlosigkeit fiel auch deutliche Kritik an Tim: "Tim hat sich leider verändert und nicht zum Positiven." Einige ihrer Mitstreiter meldeten sich ebenfalls zu Wort. Goodbye Deutschland-Star Alicia King behauptete in den Kommentaren des Promiflash-Beitrags: "Wie gut, dass ich mein Bett in den Nebenraum schieben durfte... Ich wusste, warum." Der "Thüringer Klöße"-Interpret Fritz Wagner reagierte nur mit einem entsetzten: "Alteeeer..." Außerdem postete Ina Kina ein zerfließendes Emoji, worauf ein Fan antwortete: "Ina, ihr habt mir so leid getan."

Auch innerhalb der Show wurde die Zweisamkeit von Emma und Tim Gesprächsthema. Während Ina ihren Ex-Flirt konfrontierte und von einem "Live-Porno in ihren Ohren" sowie Respektlosigkeit sprach, drückte sich Paco deutlicher aus. "Absolut pervers! Das geht nicht. Es gibt hier Grenzen. Ich habe keinen Bock, davon wach zu werden", schoss er genervt und fügte hinzu: "Sex in einem Gameformat ist ein absolutes No-Go." In der aktuellen Folge des Formats behauptete Tim gegenüber Ina, nicht mit Emma intim geworden zu sein. Bereits vor Ausstrahlung der Show wurde jedoch öffentlich bekannt, dass die Realitystars sogar mehrfach in "Der Promihof" Sex hatten.

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"

