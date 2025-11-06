Erstes "Love Island VIP"-Couple macht Beziehung offiziell

Bei der aktuellen Staffel von Love Island VIP gibt es eine romantische Premiere: Filip Pavlovic (31) fand in Joena Steilen nicht nur eine Show-Partnerin, sondern offenbar die große Liebe. Vor laufenden Kameras machte er ihre Beziehung offiziell, als er ihr in einer emotionalen Szene einen Ring an den Finger steckte und sie fragte, ob sie die Frau an seiner Seite sein wolle – inklusive einer humorvoll charmanten Ansprache. Joena, sichtlich gerührt, antwortete mit einem klaren "Ja, ich will!" und besiegelte damit das erste offizielle Liebespaar der diesjährigen Staffel.

In einem anschließenden Einzelinterview konnte der 31-Jährige sein Glück kaum fassen. "Sie ist offiziell nicht mehr zu haben", strahlte der Realitystar in die Kamera und ließ keinen Zweifel daran, wie ernst ihm diese Verbindung sei. Auch ließ er durchblicken, dass er an eine langfristige Zukunft mit Joena glaubt: "Wenn der ganze Spaß hier ausgestrahlt wurde, werden wir immer noch zusammen sein", versicherte er. Filip zog sogar seine Eltern als Vorbild heran: "Meine Eltern kannten sich drei Tage – Mama und Papa, ihr habt's vorgemacht – und der Sohn liefert nach."

Da bleibt wohl nur noch die Frage, ob Filip und Joena auch in Sachen Hochzeit auf einen Nenner kommen werden. Der ehemalige Reality Queens-Moderator hatte vor wenigen Wochen in einem Interview mit Promiflash offenbart, wie er sich seinen großen Tag vorstellt. "So eine Hochzeit ist etwas sehr Intimes", betonte er damals und machte klar, dass für ihn nur eine private Feier im engsten Familien- und Freundeskreis infrage kommt. Große Kamerashows oder spontane Vegas-Zeremonien sind für ihn tabu. Viel wichtiger sei es ihm stattdessen, familiäre Traditionen fernab vom Blitzlichtgewitter auszuleben.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTL ZWEI Filip Pavlovic und Joena Steilen, "Love Island VIP" 2025.

IMAGO / Future Image Filip Pavlović, "Love Island VIP"-Kandidat 2025