Runde der Schande: Vanessa Brahimi vermisst ihren Ex Richard

Bei Das große Promi-Büßen stand Vanessa Brahimi in der neuen Folge im Mittelpunkt der Runde der Schande – und zeigte sich überraschend reflektiert und emotional. Dabei gestand die Reality-TV-Darstellerin, dass sie ihr Verhalten im Sommerhaus der Normalos bereut – vor allem gegenüber ihrem Ex-Partner Richard Sternberg, der in der Show immer an ihrer Seite war, jedoch von Olivia Jones (55) als "Deko" betitelt wird. Er war ihr Fels in der Brandung, doch bewusste Polarisierung und taktisches Vorgehen waren ihr damals wichtiger als die Beziehung. Heute fehlt ihr Richard "als Mensch", da er der Einzige war, der sie wirklich gekannt habe.

Vanessa gab offen zu, dass sie sich mit ihrer provokanten Art, manipulativen Strategien und einem arroganten Auftreten bewusst präsentiert hatte, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Doch diese Taktik brachte nicht nur Erfolg, sondern auch Kritik. Die Zuschauer hätten ihr die Augen geöffnet, sagte sie weiter, sodass sie nun klar erkennen könne, wie falsch ihr Verhalten gewesen sei. Die Gastgeberin Olivia kommentierte jedoch trocken, dass Vanessa sich im Sommerhaus gegen die Liebe und fürs Business entschieden habe, sowie ihre "Checkliste" rund um Manipulation, Drama und Polarisierung abarbeitete: "Von Sommerhaus zum Promi-Büßen hat's noch keiner geschafft", und sie konterte Vanessas Erfolgskalkül mit dem Satz: "Dein Business ist echt schmutziges Geschäft." Trotz Zitterns und Tränen erlebte Vanessa nach ihrer reumütigen Runde der Schande spürbaren Support aus der Gruppe.

Bereits vor über sechs Monaten hatten Vanessa und Richard ihr Liebes-Aus offiziell gemacht. Damals erklärte die Influencerin im Gespräch mit Promiflash: "Ich würde sagen, der Trennungsgrund war der, dass man einfach schon seit ein bis zwei Jahren immer wieder versucht hat, die Beziehung zu retten. Die hat schon länger gebröckelt." Beide hätten gemerkt, wie unterschiedlich sie wirklich sind. "Ich bin sehr offen, dramatisch. Er ist halt eher ruhig, harmoniebedürftig und wir sind sehr, sehr gegensätzlich", sagte sie. Die Social-Media-Bekanntheit betonte außerdem, dass verschiedene Lebensziele sie letztlich auseinandergebracht haben. Ihre Tränen bei Promi-Büßen und das Eingeständnis, ihn zu vermissen, lassen nun jedoch darauf schließen, dass diese ganz besondere Verbindung für sie von bleibender Bedeutung bleibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnessa_ Richard und Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Brahimi und Richard Sternberg beim Einzug in "Das Sommerhaus der Normalos"