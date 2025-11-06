Nikola ist abgehauen: Damit lenkt sich Kim Virginia jetzt ab

Frisch verheiratet und schon gibt es Krisenalarm bei Kim Virginia (30) und Nikola Grey (29). Die Reality-TV-Stars hatten erst vor wenigen Wochen den Bund fürs Leben geschlossen, doch kurz darauf verkündete Nikola im Netz eine Trennung und tauchte ab. Derzeit sitzt Kim also mit den drei Welpen, die sich das Paar erst kürzlich zugelegt hatte, allein zu Hause. In einer Instagram-Fragerunde möchte ein Fan nun wissen, ob sie Freunde habe, die sie in dieser Zeit auffangen – doch die einstige Bachelor-Lady setzt auf andere Strategien. "Ich weiß, dass viele das nicht nachvollziehen können, aber in meiner Firma zu arbeiten oder mit euch auf Instagram zu daddeln, lenkt mich irgendwie am meisten ab", gibt sie preis.

Zwar habe sie Freunde, auf die sie sich jederzeit verlassen könne, doch in belastenden Momenten ziehe Kim sich lieber zurück, anstatt Trost bei anderen zu suchen. "Ich stürze mich dann gerne in Arbeit, denn wenn ich in traurigen Momenten meine Routine komplett schleifen lasse, falle ich richtig in ein Loch", schreibt die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit. Eine routinierte Beschäftigung helfe ihr also, eine Abwärtsspirale zu vermeiden. "Gefühle sollten immer Platz haben, aber um einen XXL-Mental-Breakdown zu verhindern, hilft mir echt meistens einfach arbeiten und weitermachen", so die 30-Jährige.

Nikola verschwand erst vor wenigen Tagen von der Bildfläche. Seitdem herrscht Funkstille – nicht nur zwischen ihm und Kim, sondern auch auf seinem Social-Media-Account. Auch die Beauty & The Nerd-Bekanntheit zog sich zunächst aus dem Netz zurück, brach dann jedoch ihr Schweigen. In ihrer Instagram-Story äußerte sie sich zu dem Vorfall, behielt allerdings die genauen Hintergründe für sich. "Ich habe gehofft, dass er sich wieder meldet und ich es nicht öffentlich ansprechen muss. Leider ist das nicht passiert, und er ist seit Tagen nicht erreichbar. [...] Ich mache mir einfach Sorgen", erklärte sie.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / nikola_glumac Nikola Grey, Reality-TV-Star