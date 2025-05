Familienzoff: Wird Brooklyn Beckham nun Prinz Harry 2.0?

Was ist nur bei Brooklyn Peltz-Beckham (26) los? So soll er sich bereits seit einigen Monaten von seiner Familie distanzieren – und verpasste wohl beide Geburtstage seiner Mutter Victoria (51) und seines Vaters David (50). Die Situation zwischen ihm und seiner Familie gilt als angespannt. Deshalb fürchtet die Spice Girls-Bekanntheit, dass die Lage nun so ausartet wie bei Prinz Harry (40) und der britischen Königsfamilie. "Anscheinend hat Victoria gesagt, dass sie nicht will, dass es wie bei Prinz Harry und den Royals wird, wo ihr Sohn mit seiner Frau in Amerika lebt, während seine Familie in Großbritannien bleibt", berichtet ein Insider nun gegenüber Express.

Neben den Geburtstagen seiner Eltern sollen Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (30) zuletzt auch vielen anderen Familientreffen ferngeblieben sein – das soll vor allem David und Victoria traurig machen. "Victoria und David würden alles tun, um ihren Sohn zurückzubekommen, aber mit Nicola sind sie jetzt fertig", berichtete eine Quelle dazu gegenüber Daily Mail. Doch warum distanziert sich Brooklyn so von seinen Liebsten? Auslöser soll die neue Freundin seines Bruders Romeo (22) sein. Kim Turnbull datete einst Brooklyns guten Kumpel Rocco Ritchie (24) – Madonnas (66) Sohn. Diese Geschichte soll unter den Brüdern für eine heftige Diskussion gesorgt haben.

Neben Brooklyns Krach mit seinem jüngeren Bruder soll aber auch seine Frau ein großes Problem darstellen. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2022 soll es bereits begonnen haben, dass der Promi-Spross sich von seinen Angehörigen abwandte. Die Schauspielerin soll Brooklyn angeblich ziemlich im Griff haben. "Es riecht alles nach einer Kontrollsache. Die Familie ist sich absolut sicher, dass es dieses Mal passiert ist, dass ein Drama geschaffen wurde und Brooklyn das Gefühl hat, dass er seine Familie nicht mehr sehen kann", behauptete ein Informant vor einigen Tagen gegenüber Daily Mail dazu.

Anzeige Anzeige

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Fashion Week in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im September 2024

Anzeige Anzeige