Dieser Anruf entzweite die Beckhams und die Sussex-Royals

David Beckham (50) und Prinz Harry (40) galten lange Zeit als gute Freunde, feierten gemeinsam in Londoner Clubs, reisten zu Events wie den Olympischen Spielen in London 2012 und zeigten sich immer wieder vertraut bei besonderen Anlässen. Zwischen den Familien Beckham und Sussex herrschte nach außen hin herzliches Einvernehmen – so waren David und Victoria Beckham (51) nicht nur bei der Hochzeit von Prinz William (42) und Kate Middleton (43) im Jahr 2011 eingeladen, sondern auch Ehrengäste bei der Traumhochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan (43) im Mai 2018. Doch laut übereinstimmenden Medienberichten wie dem der Mail on Sunday soll ein explosiver Telefonanruf – bei dem Meghan und Harry angeblich die Beckhams beschuldigten, private Details an die Presse weitergegeben zu haben – das Ende dieser royalen Freundschaft besiegelt haben.

Vorausgegangen war dem Streit eine jahrelange enge Verbindung, die mit Harrys Freundschaft zu David, aber auch zu Victoria begann. Victoria Beckham half Meghan angeblich mit persönlichen Kontakten zu Stylisten und Friseuren rund um den royalen Einzug in das britische Rampenlicht. Auch bei öffentlichen Terminen wie den Invictus Games in Australien, an denen David Beckham als Botschafter teilnahm, gaben sich die Paare kamerafreundlich. Doch mit fortschreitender Zeit wuchs offenbar das Misstrauen, das insbesondere Meghan im Umfeld der Beckhams sah: Es hieß, Meghan habe nicht gewollt, dass die Beckhams mediale Aufmerksamkeit teilen, und fühlte sich von vermeintlichen Indiskretionen bedroht. Als dann die Vorwürfe, die Beckhams hätten Informationen weitergegeben, in einem Telefonat zwischen David und Harry direkt angesprochen wurden und David Beckham jegliche Schuld entrüstet von sich wies, war das Verhältnis nachhaltig gestört.

Hinter den Kulissen britischer Prominenz sind solche Zerwürfnisse keine Seltenheit, doch der Bruch zwischen diesen beiden berühmten Familien sorgt besonders für Gesprächsstoff. Für David, der inzwischen Botschafter der King’s Foundation ist und regelmäßig auf royalen Events gesehen wird, dreht sich das gesellschaftliche Rad weiter: Erst vor wenigen Monaten saßen er und Victoria an der Seite von König Charles III. (76) und Camilla (77) bei einem exklusiven Dinner auf Highgrove. Meghan und Harry hingegen haben sich nach ihrem Umzug in die USA weitgehend aus dem britischen Gesellschaftsleben zurückgezogen. Persönlich galt David, der beim Thema Kochen laut Fans wohl eine größere Inspiration als Meghan ist, als der große Vermittler und Friedensstifter – nicht nur einmal soll er während gemeinsamer Partynächte Spannungen ausgebügelt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. spricht mit David und Victoria Beckham bei einer königlichen Veranstaltung

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

Anzeige Anzeige