Mike-Drama: Leyla Lahouar gibt fremder Frau Schuld an allem

Leyla Lahouar (28) nimmt ausführlich Stellung zum Ibiza-Drama um ihren Verlobten Mike Heiter (32). Das Realitypaar war am vergangenen Wochenende in einen handfesten Streit geraten, nachdem Leyla von einer Fremden Nachrichten und Fotos bekommen hatte, die Mike angeblich beim Flirten mit anderen Frauen auf einem Junggesellenabschied zeigten. Gegenüber Bild gibt sie der Frau nun die Schuld an dem Wirbel: "Das Mädchen hat mir geschrieben, dass sie besoffen war und sauer war, dass die Freunde mit Mädels unterwegs waren – und sie es also auch auf Mike schieben wollte."

Mike und seine Freunde hatten nach dem Feiern wohl tatsächlich Kontakt zu anderen Frauen, doch laut eigenen Angaben auf Instagram hielt sich keine Lady in der Jungs-Villa auf Ibiza auf. "Ich weiß nicht, was die Intention des Mädchens war, aber das ist richtig respektlos gewesen und natürlich war ihr Plan, etwas kaputtzumachen", ist sich Leyla sicher. Mittlerweile ist aber wieder Frieden bei den Verlobten eingekehrt: "Uns gehts wieder gut. Klar, sind wir beide noch etwas verletzt, aber wir sind froh, dass wir es geklärt haben."

Dass Leyla nach den Fremdgehgerüchten direkt schwarz sah, hat einen Hintergrund. Sie wurde in einer früheren Beziehung hintergangen. "Wenn man halt schon mal betrogen wurde von einem Ex-Partner und weiß, was man da durchlebt hat, dann läuten die Alarmglocken halt etwas schlimmer, als wenn man in so einer Thematik noch nicht gebrandmarkt ist", verteidigt sich die Promi Big Brother-Gewinnerin. Aber Streit hin oder her – letztendlich werden die Dschungelcamp-Sweethearts trotzdem bald vor den Traualtar schreiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Heiter und Leyla Lahouar, März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige