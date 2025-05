So farbenfroh wird die neue "Germany's Next Topmodel"-Folge

Am Donnerstag erwartet die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten von Germany’s Next Topmodel ein wahres Farbspektakel: Heidi Klum (51) bittet ihre Models auf ein riesiges Glücksrad, wo sie mit Schwämmen, Pinseln, Farbbomben und weiteren Utensilien in kunterbunte Kunstwerke verwandelt werden. Während sich das Glücksrad dreht, fliegen Eimer und Gießkannen voller Farbe durch die Luft – und Heidi kündigte schon vorab an: "Ich werde mich richtig austoben". In dieser Woche holt sich Heidi als Unterstützung Hotelerbin Paris Hilton (44) und Designerin Marina Hoermanseder.

Was auf den ersten Blick nach Spiel und Spaß klingt, wird für die Models schnell zur extremen Herausforderung. Das Balancehalten auf dem Glücksrad und das gleichzeitige Posieren mit farbdurchtränkten Outfits fordert die Kandidaten körperlich wie mental heraus. "Ich dachte, wir werden einfach angesprayt – aber wir wurden mit Farbe beworfen. Das war echt eine Challenge", berichtet Josy überrascht. Nawin beschreibt das ungewöhnliche Gefühl beim Drehen als besonders anspruchsvoll. Backstage steht den Models noch eine weitere Aufgabe bevor: Marina Hoermanseder wartet auf die Nachwuchsmodels mit minimalistischen Looks und bittet Moritz aus Berlin spontan um einen Walk – dessen Verweigerung stößt bei Heidi auf Unverständnis: "So was macht man einfach nicht. So kann man sich seine Zukunft schnell verbauen."

Unter einem Instagram-Beitrag zu der kommenden Folge freuen sich die Zuschauer schon auf die farbenfrohe Folge. "Ich finde die Idee echt cool!", "Ich kann es kaum erwarten... Sieht nach so viel Spaß aus" oder "So cool, ich freue mich auf Donnerstag", schreiben drei begeisterte Nutzer. Doch auch kritische Stimmen werden laut. "Schon wieder ein Shooting mit Farbe?", meckert ein Fan.

Anzeige Anzeige

ProSieben Paris Hilton, Heidi Klum und Marina Hoermanseder

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Met Gala 2025 in New York City

Anzeige Anzeige

Anzeige