War sie sauer? Die Security trat auf Kim Kardashians Kleid

Ups, das hätte auch schiefgehen können: Als sich Kim Kardashian (44) von ihrem Hotel auf dem Weg zur Met Gala machte, trat einer ihrer Sicherheitsleute ihr versehentlich kurz auf die Schleppe. Daraufhin stoppte die US-Reality-Bekanntheit kurz und sah zu dem Übeltäter, wie ein Video auf TikTok zeigte. In dem Clip wird nicht ganz deutlich, ob Kim danach meckerte. Doch Fans sind sich sicher – die Unternehmerin war sauer. "Oh, sie war wütend" oder "Der lauteste Haarflip, den ich jemals gesehen habe", erklärten zwei User unter dem Video.

Für die diesjährige Met Gala entschied sich die The Kardashians-Bekanntheit mal wieder für einen besonderen Look: So trug Kim ein schwarzes Top mit weiten Cut-Outs am Rücken sowie einen langen, schmalen Rock. Um den Hals schmiegte sich ein silbernes Diadem – zudem zierte ihr Kopf ein großer Lederhut. Die Vorbereitungen für die berühmte Gala hielt ihre älteste Tochter North West auf Social Media fest. Für den Modeball, der unter dem Dresscode "Tailored for You" stand, war sie aber noch zu klein, mit ihren elf Jahren.

Bereits im vergangenen Jahr sorgte Kim mit ihrem Outfit auf dem Met Ball für Aufsehen – vor allem, da sie zu ihrem silbernen Korsagen-Fit einen Cardigan trug, der eher weniger dazu passte. "[Es war] die wildeste Nacht meines Lebens in einem Garten. Ich bin einfach losgerannt und habe mir das Sweatshirt meines Freundes gegriffen und angezogen und musste zur Arbeit. Meine Haare waren ein totales Chaos", erklärte die Skims-Gründerin damals im Interview mit Vogue. Der Look mit der Strickjacke sei im Chaos entstanden.

Anzeige Anzeige

TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashianvor der Met Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala, Mai 2024

Anzeige Anzeige