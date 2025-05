König Charles und Camilla laden zur großen Gartensause ein

König Charles III. (76) und seine Frau Königin Camilla (77) haben am 7. Mai zur ersten Gartenparty der Saison nach London in den Buckingham Palace geladen. Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte das royale Paar die rund 8.000 Gäste, die für ihren besonderen Einsatz in der Gemeinschaft geehrt wurden. Mit dabei waren auch Prinzessin Anne (74), Prinz Edward (61) und Herzogin Sophie (60). Zu den Highlights gehörte der traditionelle Auftritt des Königshauses auf den Treppen des Palastes, während eine Militärkapelle die Nationalhymne spielte – dann mischten sich Charles und Camilla direkt unter die Gäste, die mit feinem Tee, köstlichem Kuchen und entspanntem Flanieren durch die prachtvollen Gartenanlagen verwöhnt wurden.

Die Gartenparty ist eine jahrhundertealte Tradition und dient dazu, außergewöhnliches Engagement für das Gemeinwohl zu würdigen. Jeder Eingeladene – darunter Ehrenamtliche, Helfer und andere besondere Persönlichkeiten – bekommt die Chance, einem Mitglied der königlichen Familie persönlich zu begegnen. Das Event folgt einem strengen Dresscode: Die Herren erscheinen im Anzug oder im "Morning Dress" samt Zylinder, die Damen in Tageskleidern mit Hut oder Fascinator. Auch Camilla fiel in ihrem blauen Ensemble mit breitem Hut ins Auge. Zusätzlich zur Premiere am 7. Mai wird es diesen Sommer noch zwei weitere King's Garden Partys geben sowie themenbezogene Feiern, etwa am 14. Mai für Verdienste im Bereich Bildung und zwei Tage später für Veteranen und Einsatzkräfte.

Für König Charles sind diese Gartenfeste weit mehr als ein gesellschaftliches Event – sie sind auch eine Bühne für sein persönliches Anliegen, Bürgerbeteiligung und soziale Verantwortung zu fördern. Schon als Prinz von Wales engagierte sich der Naturliebhaber intensiv in den Bereichen Umweltschutz und soziales Unternehmertum. Die Zeiten, in denen er diese weltberühmte Veranstaltung nur als Gast seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) erlebte, sind längst vorbei – heute steht er im Mittelpunkt und verleiht der Traditionsveranstaltung seine eigene Note.

Getty Images Königin Camilla, Mai 2025

Getty Images König Charles, Mai 2025

