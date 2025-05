Ryan Reynolds live: Tochter crasht Interview wegen Milchzahn

Ryan Reynolds (48) sorgte am Dienstagabend für einen ganz besonderen Moment beim OMR-Festival in Hamburg: Während des Live-Interviews vor rund 10.000 Zuschauern erhielt der Hollywoodstar einen überraschenden Anruf – und zwar von seiner fünfjährigen Tochter Betty. Die Kleine wollte ihrem Papa unbedingt mitteilen, dass sie gerade ihren ersten Milchzahn verloren hatte. Trotz des vollen Saals, der nachweislich bis auf den letzten Platz gefüllt war, nahm Ryan den Anruf mit einem Lächeln entgegen. "Du bist gerade live auf der Bühne zugeschaltet", verriet er seinem Mädchen Bild zufolge per FaceTime und ließ sie kurz vom Publikum begrüßen. Ein Raunen und herzlicher Applaus erfüllten die Halle, während Betty stolz erklärte, was ihr passiert ist.

Der Schauspieler ist als einer der Superstars dieser OMR-Ausgabe extra mit dem Privatjet nach Hamburg gereist und pendelte noch am selben Abend zurück zu seiner Familie nach Los Angeles. Seine Ehefrau Blake Lively (37) und die vier gemeinsamen Kinder – drei Töchter im Alter von zehn, acht und fünf Jahren sowie ein zweijähriger Sohn – warteten bereits zu Hause. Beim OMR-Talk sprach Ryan vor allem über seine Erfahrungen als Unternehmer und Fußballklub-Besitzer, unterbrach das Interview aber ohne Zögern für den Anruf seiner Tochter. Nachdem die Aufregung um den Milchzahn vorüber war, verabschiedete sich Ryan mit einer kleinen Notlüge: "Ich fahre jetzt durch einen Tunnel, sorry Liebling." Später sprach er noch ganz kurz über seine Kinder, bevor das Gespräch wieder zurück zu Themen wie Social Media und Sport wechselte.

Abseits der großen Bühne zeigt Ryan immer wieder, wie wichtig ihm Familie ist. Obwohl er ansonsten wenig Privates preisgibt, teilte der Schauspieler im Interview offen seine Sorgen über den Einfluss sozialer Medien auf Kinder. "Ich habe drei Töchter. Ich habe Angst vor falschen Körperbildern, die auf Social Media verbreitet werden. Vor dieser kompletten Perfektion, die suggeriert wird. Diese Perfektion ist eine verdammte Krankheit", erklärte er lautstark. Der Kanadier, der für seinen Sinn für Humor bekannt ist, zeigte mit der süßen Milchzahn-Aktion aber einmal mehr, dass bei ihm die Familie immer an erster Stelle steht. Und selbst ein volles Messepublikum kann ihn nicht davon abhalten, für einen kurzen Moment einfach nur Papa zu sein.

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100-Gala 2025

