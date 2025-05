An diese Tänze wagen sich die "Let's Dance"-Trios am Freitag

Am Freitagabend erwartet die Zuschauer von Let's Dance ein besonderes Highlight: In der zehnten Liveshow treten die Promis und ihre Tanzprofis nicht nur in den gewohnten Zweierteams an, sondern stellen sich auch der Herausforderung, zu dritt über das Parkett zu schweben. Auf Instagram verrät RTL nun, mit welchen Tänzen die Trios um die Gunst von Jury und Publikum kämpfen wollen. So werden sich Diego Pooth (21), Ekaterina Leonova (38) und Massimo Sinató (44) an einen Jive wagen und zu "Dance With Me Tonight" von Olly Murs (40) tanzen – ebenso wie SelfieSandra (25), Zsolt Sándor Cseke (37) und Kathrin Menzinger (36), die ihre Performance zu "Title" von Meghan Trainor (31) abliefern werden.

Aber auch bei den restlichen Kandidaten wird es lebhaft. Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30), die sich Profitänzer Evgeny Vinokurov (34) an ihre Seite holen, tanzen einen feurigen Salsa zur Cubaneros Version von LPs "Lost On You". Taliso Engel, Patricija Ionel (30) und Renata Lusin (37) werden zu "Vivir Mir Vida" von Marc Anthony (56) den gleichen lateinamerikanischen Paartanz aufführen. Somit bleibt noch Fabian Hambüchen (37) übrig: Der ehemalige Kunstturner setzt gemeinsam mit Anastasia Maruster und Sergiu Maruster auf Leidenschaft und wird sich mit einer Rumba zu "No Se Por Que Te Quiero" von Ana Belén und Antonio Banderas (64) beweisen wollen.

Die "Let's Dance"-Kandidaten werden allerdings auch Einzeltänze vorführen. Wie der Sender vor wenigen Stunden im Netz verriet, wird es bei einigen der gewohnten Tanz-Duos romantisch. Diego und Ekaterina schweben mit einem Slowfox über das Parkett, Fabian und Anastasia tanzen einen Wiener Walzer und SelfieSandra und Zsolt wagen sich an einen langsamen Walzer. Bei Taliso und Patricija sowie Marie und Alexandru hingegen wird es energischer: Der Para-Schwimmer performt einen Charleston, während die Stuntfrau eine Rumba aufs Tanzparkett legen wird.

Die Stars von "Let's Dance" 2025

Taliso Engel und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

