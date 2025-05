Divers: Das sind die "Let's Dance"-Einzeltänze in Show zehn

Am Freitag ist es wieder so weit, denn dann heißt es: Let's Dance. Inzwischen sind nur noch fünf Paare übrig, die wöchentlich ihre Tanzkünste unter Beweis stellen. Nun verkündet RTL auf der offiziellen Instagram-Seite die Einzeltänze für Show zehn. Model Diego Pooth (21) und Ekaterina Leonova (38) schweben mit einem eleganten Slowfox zu "High Hopes" von Panic! at the Disco über das Parkett. Bei Turner Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster wird es romantisch: Sie tanzen einen Wiener Walzer zu "The World We Knew" von Frank Sinatra (✝82). Feurig wird es hingegen bei Stuntfrau Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30): Sie wollen das Publikum mit einer Rumba zu "Too Lost in You" von den Sugar Babes überzeugen.

Influencerin SelfieSandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) wollen die Herzen der Zuschauer in dieser Woche mit einem langsamen Walzer zu "I’m Kissing You" von Des'ree höherschlagen lassen. Zu guter Letzt bringen Schwimmer Taliso Engel und Patricija Ionel (30) etwas Power aufs Parkett – und zwar mit einem Charleston zu "Pencil Full of Lead" von Paolo Nutini. Die Fans zeigen sich in der Kommentarspalte begeistert und voller Vorfreude. "Ich drücke allen die Daumen", schreibt unter anderem ein User.

Diesen Freitag wird bei "Let's Dance" gleich doppelt getanzt: Nach den Einzeltänzen stehen noch die Tänze in Trios an. Die Tanzpaare bekommen dabei einen bereits ausgeschiedenen Tanzprofi an die Seite gestellt. Die Zuschauer dürfen wie immer gespannt darauf sein, wer am Ende überzeugt und sich einen Platz in der nächsten Show sichert. In der vergangenen Woche musste Schauspielerin Christine Neubauer (62) das Feld räumen. Ihr "Magic Moment" war besonders emotional. Im Bild-Interview erinnerte sie sich an ihren verstorbenen Vater: "Ich bin in den Armen meines Vaters mit Sport aufgewachsen. Mein Vater hat den Kraftsport geliebt, hat Gewichtheben gemacht."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance, 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer bei ihrem Magic-Moment-Tanz bei "Let's Dance", 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige