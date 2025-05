Anita Latifi macht ihre Verlobung mit süßem Foto offiziell

Anita Latifi (29) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Die DSDS-Bekanntheit erwartet derzeit ihren ersten Nachwuchs – und verkündet jetzt auch noch ganz offiziell die süße Nachricht, mit ihrem Partner verlobt zu sein! Auf Instagram veröffentlicht sie einen Schnappschuss, auf dem sie mit Fabrice am Strand steht, einen Strauß roter Rosen in der Hand hält und ihre Hand inklusive funkelndem Verlobungsring in die Kamera hält. "Ich habe Ja gesagt", schwärmt die Musikerin darunter.

Die Neuigkeit sorgt bei ihren Followern für eine Menge Begeisterung – auch wenn sie bereits gegenüber RTL ausplauderte, dass sie und Fabrice den nächsten Schritt wagen wollen. Die 29-Jährige erzählte, dass sie der positive Schwangerschaftstest vor rund fünf Monaten sehr überrascht habe und ließ dabei das Wort "Verlobter" fallen. "Ich war wirklich froh, als ich meinen Verlobten angerufen habe, dass er so locker damit umgegangen ist und gesagt hat: 'Ach Schatz, mach dir keine Sorgen, wir schaffen das schon'", gab Anita preis.

Wie die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ebenfalls gegenüber dem Sender erzählte, kennen sie und der Vater ihres ungeborenen Babys sich schon eine ganze Weile: Das Paar lernte sich während der Schulzeit kennen. Der Funke sprang allerdings erst viel später über. "Wir kommen aus derselben Stadt und Wuppertal ist halt nicht die größte Stadt und da kennt eigentlich jeder jeden", schilderte Anita und fügte hinzu: "Wir sind uns irgendwann mal zufällig über den Weg gelaufen und so haben wir uns kennengelernt."

Instagram / anitalatifi Sängerin Anita Latifi und ihr Partner Fabrice, "Kampf der Realitystars"-Premiere im Jahr 2025

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und ihr Freund, Februar 2025

