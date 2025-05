So lernte schwangere Anita Latifi ihren Verlobten kennen

Anita Latifi (29) ist ein bekanntes Gesicht in der deutschen Reality-TV-Landschaft, ihr Verlobter Fabrice hat damit jedoch nichts am Hut. Ihn lernte die frühere DSDS-Teilnehmerin schon viele Jahre vor ihrer Karriere kennen, wie sie nun in einem RTL-Interview ausplaudert – und zwar schon in der Schule! Gefunkt habe es laut ihr aber erst bei einem späteren Wiedersehen: "Wir kommen aus derselben Stadt und Wuppertal ist halt nicht die größte Stadt und da kennt eigentlich jeder jeden. Wir sind uns irgendwann mal zufällig über den Weg gelaufen und so haben wir uns kennengelernt."

Mit ihrem Fabrice erwartet Anita ihr erstes Kind – und das kam für die Das große Promi-Büßen-Teilnehmerin eher unerwartet. "Ich war so geschockt, ich wusste wirklich gar nicht, wie ich mit dieser Situation umgehe", verrät sie ehrlich und erinnert sich: "Aber ich war wirklich froh, als ich meinen Verlobten angerufen habe, dass er so locker damit umgegangen ist und gesagt hat: 'Ach Schatz, mach dir keine Sorgen, wir schaffen das schon.'" Obwohl ihr Baby nicht geplant war, ist Anita inzwischen trotzdem voller Vorfreude auf ihren Wonneproppen.

Die Wuppertalerin schnupperte erstmals als Teenagerin in die TV-Branche. Mit 18 Jahren nahm sie an der elften Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" teil. Nach ihrer Kandidatur bei DSDS wurde es eher ruhiger um Anita, bis sie unter anderem 2018 Negativschlagzeilen machte: Sie musste sich wegen Erpressung vor Gericht verantworten. Dies wurde auch viele Jahre später während ihrer Promi-Büßen-Teilnahme thematisiert. In diesem Jahr ist die 29-Jährige nun in Kampf der Realitystars zu sehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anitalatifi Sängerin Anita Latifi und ihr Partner Fabrice, "Kampf der Realitystars"-Premiere im Jahr 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige