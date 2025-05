Erste Beauty-OP: Davina Geiss lässt sich ihre Nase richten

Davina Shakira Geiss (21) hat sich einen großen Traum erfüllt und sich einer Nasen-OP unterzogen. Gemeinsam mit Mama Carmen Geiss (60) und Schwester Shania (20)reiste sie dafür in eine Klinik in Lörrach, wo der Beauty-Doc Dr. Dr. Andreas Dorow den Eingriff vornahm. In der Reality-TV-Sendung "Davina & Shania - We love Monaco" verriet Carmen, dass sie den OP-Termin zunächst vor Ehemann Robert Geiss (61) geheim hielt. Die Entscheidung für die Korrektur hatte Davina schon länger bewegt – sie war schon seit ihrer Jugend mit dem Aussehen ihrer Nase unglücklich und wünschte sich eine Veränderung. "Ich finde meine Tochter wunderschön, so wie sie ist. Aber sie hat den Wunsch seit Jahren, und jetzt haben wir dem nachgegeben", erklärte die Familienmutter.

Für Davina hatte der Eingriff aber nicht nur optische Gründe: Wegen einer schiefen Nasenscheidewand bekam die Millionärstochter schlecht Luft. Das sollte korrigiert werden. Etwas Bammel hatte die 21-Jährige trotz ausgiebigem Kopfzerbrechen trotzdem: "Ich habe mir das mit der OP gut überlegt und habe auch die Risiken geprüft und abgewogen, um sicherzugehen, dass ich das wirklich machen möchte. [...] Ich habe Angst, dass ich danach Schmerzen haben werde." Carmen war verständnisvoll und betonte: "Es wird die erste OP für Davina sein. Da ist klar, dass sie aufgeregt ist. Sie bekommt ihre erste Vollnarkose."

Glücklicherweise verlief die Operation ohne Komplikationen. Das Ergebnis präsentierte Davina direkt selbstbewusst auf Instagram: Ihre Nasenspitze und die Nasenflügel wirken nun schmaler und sie kann auch endlich wieder besser durchatmen. In der Familie Geiss ist der Gang zum Schönheitschirurgen fast schon Tradition – auch Carmen ließ sich vor mehr als 35 Jahren die Nase richten und erst im vergangenen Herbst ein ausgedehntes Facelift über sich ergehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina und Carmen Geiss, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige