"Emily in Paris"-Fans sind gelangweilt von alter Lovestory

Emily Cooper, die quirlige Marketing-Expertin aus der Netflix-Serie Emily in Paris, steht erneut vor einem Liebeschaos. Nachdem die vierte Staffel mit einem Cliffhanger endete, hoffen die Fans in der kommenden fünften Staffel auf große Veränderungen. Emily, gespielt von Lily Collins (35), zog am Ende der Staffel von Paris nach Rom, um dort das neue Büro der Agentur zu übernehmen. Außerdem genoss sie ihre Zeit mit dem charmanten Marcello (Eugenio Franceschini, 33). Doch auch ihre Ex-Freunde Gabriel (Lucas Bravo, 36) und Alfie (Lucien Laviscount, 32) spielen weiter eine Rolle in ihrem turbulenten Liebesleben. Während die Fans bereits heiß diskutieren, für wen Emily sich entscheiden sollte, scheint die Faszination für Gabriel rapide zu schwinden.

Von anfänglicher Begeisterung über Gabriels Beziehung zu Emily ist laut Filmstarts.de bei den Zuschauern nicht mehr viel übrig. In den sozialen Medien häufen sich negative Kommentare über das wiederkehrende Drama zwischen den beiden. "Ich will sie schon seit der zweiten Staffel nicht mehr zusammen sehen", schrieb ein User. "Wenn Gabriel in der fünften Staffel noch eine Rolle spielt, dann verliere ich die Geduld", äußerten sich weitere Fans und betonten, dass Marcello der ideale Partner für Emily sei. Alfies Rückkehr sorgt ebenfalls für Gesprächsstoff, nachdem er im Staffelfinale Gabriel dazu ermutigt hatte, um Emily zu kämpfen.

Lily Collins, die mit ihrer Darstellung der ehrgeizigen Amerikanerin in Paris einen weiteren Filmerfolg feierte, hatte bereits in Interviews über die komplexe Entwicklung ihrer Figur gesprochen. Privat ist die Schauspielerin mit Regisseur Charlie McDowell (41) verheiratet und hält ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Lucas Bravo hingegen, der Gabriel spielt, hat in mehreren Interviews angedeutet, dass es ihm manchmal schwerfällt, die ständigen Liebeswirren seiner Rolle nachzuvollziehen. Trotz des Serien-Hypes streben beide Schauspieler nach weiteren Herausforderungen in ihrer Karriere.

Giulia Parmigiani/Netflix Eugenio Franceschini als Marcello und Lily Collins als Emily in "Emily in Paris"

Netflix Eine Szene aus "Emily in Paris" Staffel drei

