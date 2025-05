"Gut für dich": Königin Camillas liebster Drink ist Rotwein

Königin Camilla (77) zeigte sich am Donnerstagabend in bester Laune, als sie gemeinsam mit Ehemann König Charles (76) und Stiefsohn Prinz William (42) im Windsor Castle eine seltene gemeinsame Veranstaltung besuchte. Bei einem Empfang für Mitglieder der Victoria Cross und George Cross Association ließ Camilla es sich laut Daily Mail nicht nehmen, offen über ihr Lieblingsgetränk zu sprechen. Nachdem sie dem 92-jährigen Keith Payne ein Glas Wein versprach, witzelte die Monarchin: "Rotwein. Das ist alles, was ich trinke. Genau das, was der Arzt verordnet hat!" Sie betonte weiter: "Ich verspreche es Ihnen, es ist mein Lieblingsgetränk. Sehr gut für einen." Ihre humorvollen Bemerkungen sorgten für so manchen Lacher unter den Gästen.

Der Anlass für das Treffen war ein besonderer: Die Royal Family ehrte die tapfersten Männer und Frauen Großbritanniens sowie verdiente Helden. Zahlreiche Hochdekorierte wie Keith Payne, der im Vietnamkrieg unter schwerem Gegnerfeuer 40 Männer rettete, waren angereist, um dem Event beizuwohnen. Anwesend waren zudem Empfängerinnen und Empfänger hochrangiger Auszeichnungen sowie deren Familien. Hinter den Gesprächen und den Gruppenfotos in St George's Hall standen bewegende Geschichten: Major Peter Norton, schwer verwundet durch einen Einsatz im Irak, schilderte seine Erfahrungen unverblümt und wurde von König Charles und Prinz William gleichermaßen bewundert. Die enge Verbindung der Royals zur Association hat Tradition und wird durch regelmäßige Empfänge seit 1956 stets gepflegt.

Dass Camilla eine besondere Beziehung zu Wein hat, ist Royals-Insidern längst bekannt. Bereits bei einem Empfang zum 50. Jahrestag der United Kingdom Vineyards Association verriet sie: "Ich liebe Wein – mein Vater war im Weinhandel, also wurde ich praktisch als Kind im Stil der Franzosen mit Wein und Wasser großgezogen." Sogar ihr Sohn Tom Parker Bowles entlockte ihr einst im Interview für das You Magazine das Geständnis, dass zu ihrem letzten Abendmahl ein gutes Glas roter Claret gehören würde – "wahrscheinlich sogar zwei", witzelte die Königin damals. Trotz aller Termine bleibt Camilla nahbar und beweist mit lockeren Sprüchen immer wieder Humor und Charme – Eigenschaften, die im Kreise ihrer Familie, aber auch von Wegbegleitern und Gästen gleichermaßen geschätzt werden.

Getty Images Königin Camilla im April 2025

Getty Images Königin Camilla am 1. Mai 2025

