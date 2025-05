Heidi Klum sah ihr Met-Gala-Kleid kurz vor Event erstmals

Heidi Klum (51) sorgte mit ihrem Auftritt bei der diesjährigen Met Gala in New York für aufregenden Gesprächsstoff: Nach zwölf Jahren Pause schritt das Model am 5. Mai wieder über den roten Teppich des Metropolitan Museum of Art – und das in einem maßgeschneiderten Kleid der Marke Vetements. Erst drei Tage vor dem Event durfte Heidi ihr neues Outfit zum allerersten Mal bewundern, wie sie gegenüber InStyle erzählte. "Ich sah meinen Look zum ersten Mal nur drei Tage zuvor", verriet die vierfache Mutter und betonte, dass sie bis dahin weder einen Entwurf noch Fotos oder Videos von dem Kleid gesehen hatte. Die vierfache Mama legte ihr gesamtes Vertrauen in die Hände von Designer Guram Gvasalia: "Ich glaube voll an seine Vision – ich wusste, er würde mir den besten Look kreieren."

Das diesjährige Met-Gala-Motto "Superfine: Tailoring Black Style", inspiriert von Monica L. Millers Werk über Black Dandyism, verlangte von den Star-Gästen, Eleganz mit individuell interpretiertem Stil zu verbinden. Für Heidi setzte der Designer auf luxuriöse Stoffe und eine auffällige Silhouette – ganz in Schwarz, schulterfrei, bodenlang. Der obere Teil des Kleides lag eng an, während das Material nach unten eher leger fiel und als langer Stoffschweif den Rücken zierte. Heidi erklärte den Redakteuren: "Guram brachte es auf den Punkt, indem er den Ursprung – also den Stoff – in den Fokus stellte. Er drapierte das hochwertige Material einmal um meinen Körper, was das Kleid zu etwas sehr Schlichtem und Edlem machte." Begleitet wurde das Outfit von einer prachtvoll, aber reduziert gestylten Haarpracht durch Hairstylistin Wendy Iles sowie einem strahlend-leichten Make-up von Linda Hay.

Nicht bei allen kam der schlichte Look jedoch gut an. Im Netz stänkerte unter anderem Reality-TV-Bekanntheit Kader Loth gegen Heidis Look. "Heidi, ein langweiligeres Kleid zum Anziehen hast du nicht gefunden?", frotzelte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Heidi Klum bei der Met Gala 2025 in New York City

Getty Images Kader Loth im Juli 2024

