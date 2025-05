Interview: Experten fordern Entschuldigung von Prinz Harry

Prinz Harry (40) hat mit einem weiteren Interview für Aufsehen gesorgt: Nach seinem verlorenen Gerichtsverfahren um den staatlich finanzierten Personenschutz in Großbritannien äußerte sich der Herzog von Sussex erneut kritisch über seine Familie. Der Royal-Autor Robert Jobson und der Fotograf Arthur Edwards fordern nun, dass Harry sich öffentlich entschuldigt – vor allem bei seinem Vater König Charles III. (76) und seinem Bruder Prinz William (42), denen er in seinem Buch und in Interviews schwere Vorwürfe gemacht hatte. "Er hat so viel Schaden angerichtet. Er hat die Queen, die Ehefrau des Königs, kritisiert. Er hat seinen Bruder angegriffen, ihn einen Tyrannen genannt und auch dessen Ehefrau attackiert. Und was erwartet er dann?", wettert Robert gegenüber The Sun.

Und auch Arthur klinkt sich ein und ergänzt: "Und als er die Gelegenheit hatte, einiges davon richtigzustellen, hat er das nicht getan. Er hat nicht gesagt: 'Schau, das habe ich wahrscheinlich falsch gemacht, Papa, und es tut mir leid, William.' Ich meine, was er gemacht hat, war ziemlich verräterisch." Der Fotograf ist sich sicher, dass es zu einer Versöhnung hätte kommen können, wenn Harry die Chance genutzt hätte, sich zu entschuldigen. "Wenn er in diesem Interview gesagt hätte: 'Es tut mir leid, Papa, was ich getan habe.' Ich glaube, dann hätte der König wahrscheinlich gesagt: 'Okay, lass uns reden.' Alles, was er tun müsste, wäre, sich zu entschuldigen und zu sagen, dass er es nicht wieder tun wird, die Königsfamilie nicht wieder verrät – er hat einfach alles falsch gemacht."

Der Streit zwischen Harry und seiner Familie nahm Fahrt auf, als er und seine Frau Herzogin Meghan (43) im Januar 2020 ankündigten, von ihren royalen Pflichten zurückzutreten. Einige Enthüllungen wie ein explosives Interview und Harrys Memoiren vertieften die Kluft nur weiter. Nachdem er den Gerichtsprozess um den staatlich finanzierten Personenschutz in Großbritannien verloren hatte, äußerte er sich erneut zu seiner Familie. Aussagen wie "Einige Mitglieder meiner Familie werden mir vielleicht nie verzeihen, dass ich ein Buch geschrieben habe" oder "Es gab so viele Meinungsverschiedenheiten zwischen mir und einigen Mitgliedern meiner Familie" ließen die Royal-Fans aufhorchen. Doch vor allem sorgten einige Bemerkungen über seinen Vater für Aufsehen. "Er [mein Vater] will nicht mit mir sprechen, wegen dieser Sicherheitsangelegenheiten", verriet der Herzog von Sussex und ergänzte, dass es schön wäre, sich zu versöhnen, da er nicht wisse, wie lange Charles noch zu leben habe.

