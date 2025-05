Spielt Blake Lively in neuem Film auf Justin-Klage an?

Blake Lively (37) sorgt derzeit mit ihrem neuen Film "Another Simple Favor" für Aufruhr – und das nicht nur auf der Leinwand. In einer besonders auffälligen Szene überrascht die Schauspielerin die Zuschauer mit einer Anspielung, die viele als Seitenhieb gegen ihren ehemaligen Kollegen Justin Baldoni (41) und dessen Anwalt auffassen. Bei den Dreharbeiten zwischen März und Mai 2024 war von solchen Andeutungen noch nichts zu sehen gewesen, jetzt jedoch sagt Blakes Figur Emily Nelson zu Anna Kendricks (39) Charakter Stephanie Smothers: "Ich werde dich bis zur völligen Vernichtung verklagen, weil du meinen Namen und mein Ebenbild ohne meine ausdrückliche schriftliche Zustimmung verwendet hast." Die Zeile erinnert nicht nur amüsant an eine Drohung aus dem echten Leben, sondern wurde Medienberichten zufolge auch nachträglich per Voice-over eingefügt – Fans sind sich einig: Hier schwingt mehr mit als nur ein schlichter Gag.

Der Hintergrund: Im Januar hatte Justins Anwalt im "Megyn Kelly Show"-Podcast angekündigt, Blake "in die völlige Vernichtung zu verklagen", nachdem die Schauspielerin eine Klage gegen Justin wegen sexueller Belästigung eingereicht hatte. Die echte Klage, die im Dezember 2024 öffentlich wurde, umfasst Vorwürfe über sexuelle Belästigung, Bodyshaming und eine angebliche Schmutzkampagne gegen Blake. Justin wies diese Beschuldigungen öffentlich zurück, klagte kurzerhand seinerseits wegen angeblicher Falschaussagen und Erpressung und fordert Schadenersatz in Millionenhöhe. Seitdem tobt ein erbitterter Rechtsstreit zwischen den beiden Hollywood-Stars, der mittlerweile auch Agenturen, PR-Verantwortliche und ehemalige Vertraute erfasst hat. Inmitten dieses Dramas bleibt der aktuelle Film nicht unbemerkt: Während auf Social Media einige Fans Blakes Humor feiern, werfen andere ihr vor, die Ernsthaftigkeit ihrer eigenen Vorwürfe selbst zu untergraben.

Dass der öffentliche und juristische Schlagabtausch zwischen Justin und Blake inzwischen immer weitere Kreise zieht, haben wir zuletzt bereits berichtet. Besonders pikant: Neben dem direkten Rechtsstreit sind quer durch alle Lager zahlreiche neue Klagen und gegenseitige Vorwürfe aufgetaucht. Streitpunkt sind dabei nicht nur die ursprünglichen Belästigungsvorwürfe rund um das Set von It Ends With Us, sondern auch Spionagevorwürfe, angeblicher Datendiebstahl und Gerüchte über fragwürdige Arbeitsweisen von PR-Leuten. Während Blakes Anwälte weiterhin Einblick in entscheidende Nachrichten fordern, spricht Justins Umfeld von "entkräfteten Verschwörungstheorien". Für beide Schauspieler ist die Situation auch privat belastend – Blake ist vierfache Mutter und bereits seit Jahren glücklich verheiratet, Justin hat seinerseits zwei Kinder und lebt ebenfalls zurückgezogen. Die Entwicklungen rund um die beiden Hauptfiguren thronen inzwischen regelmäßig in den Schlagzeilen – ein Happy End ist vorerst nicht in Sicht.

Getty Images Blake Lively und Anna Kendrick bei der Premiere von "Another Simple Favor"

Getty Images Justin Baldoni im August 2017

