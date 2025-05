Twenty4tim offenbart in neuem Podcast weiteren Übergriff

Seit Jahren gibt Twenty4tim (24) seinen Fans und Followern auf Social Media Einblicke in sein Privatleben. Seit Neuestem hat der Content Creator aber zusätzlich einen Podcast, in dem er gemeinsam mit Jolina Mennen (32) einmal pro Woche über seinen Alltag, die eigene Geschichte und Erlebnisse auspackt. Und dort fühlt er sich auch endlich frei genug, um von einem Vorfall zu berichten, über den er jahrelang nicht sprechen konnte, er habe sich zu sehr "geschämt und wertlos gefühlt". Tim berichtet von einem Übergriff. "Es war dunkel, hab natürlich dementsprechend nichts gesehen, Tür aufgemacht, hab mich hingesetzt, Tür zugemacht. Und jetzt kommt das Krasse: Ich gucke nach links und dann gucke ich diesem Typen ins Gesicht, der immer fünf Kilometer entfernt war", erinnert er sich in einer Folge seines "Keine echten Männer"-Podcasts.

Wie es scheint, habe sich Tim online mit einem Mann verabredet, um seinen "Spaß" zu haben. "Generell hab ich mir gedacht, ich will jetzt Fun haben, ich will jetzt Sex haben, ich will jetzt meinen Spaß haben", erklärt er. Doch der Mann, mit dem er sich verabredete, war ihm nicht unbekannt. "Bin ins Auto eingestiegen, hab nach links geguckt und es war der Typ, den ich seit Monaten blockiert hatte. Seit Monaten", stellt der einstige Dschungelcamper schockiert fest. "Das ist genau das, was man sich in Horrorfilmen denkt. Warum rennst du nicht, warum machst du nicht? Also mein Herz erst mal fünf Etagen tiefer", erklärt er. Tim habe nicht gewusst, was er tun, wie er reagieren sollte. Steigt er aus, rennt er weg, schreit er? Sein Instinkt habe ihm jedoch geraten: "Spiel einfach mit." Der Typ sei dann schließlich mit ihm losgefahren. "Und das war der Grund, warum ich aufgehört habe, mich mit Typen zu treffen, weil das für mich so traumatisch war", betont der Internetstar abschließend.

Derartige emotionale Offenheit können die Zuhörer von "Keine echten Männer" wohl des Öfteren erwarten. Ziel des gemeinsamen Podcasts von Jolina und Tim sei es nämlich, nicht allein für Unterhaltung zu sorgen, sondern die Hörer auf eine emotionale Reise mitzunehmen, sie zu berühren und zum Lachen und zum Nachdenken anzuregen. Die ersten zwei Folgen sind bereits abrufbar.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige