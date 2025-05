Bockig: GNTM-Kandidaten sind von Moritz' Verhalten genervt

In der vergangenen Folge von Germany's Next Topmodel eckte Moritz mit seiner Art an. Der Aufforderung, seinen Walk vor Marina Hoermanseder unter Beweis zu stellen, kam der 19-Jährige nicht nach. "Ja, nee, das will ich jetzt nicht", lautete seine Antwort auf die Bitte der Designerin. Ob Moritz ganz kurz vergessen hat, in welchem Format er sich befindet? Wenn es nach seinen Mitstreitern geht, ganz eindeutig. "Sein Alter ist keine Entschuldigung für sein Verhalten. Ich als Designer würde mir denken: 'Magst du überhaupt Model sein?'", ärgert sich Eliob im Einzelinterview.

Neben Eliob verstand auch Ray das Verhalten des jungen Mannes nicht. "Beim Fotoshooting hatte Moritz einen seiner Moritz-Momente. Ich glaube, das ist eine Einstellung, die die wenigsten nachvollziehen können. Warum schaffst du es nicht zu zeigen, dass du Bock hast? Warum nutzt du deine Chance nicht?", kommentierte Ray die Situation. Und was sagt Moritz dazu? Dem scheint das mehr oder weniger egal zu sein. Seine Worte zum Geschehen lauteten: "Es gibt Leute, die haben so eine Meinung und es gibt Leute, die haben so eine Meinung."

Es ist nicht das erste Mal, dass Moritz auffällt. In einer der ersten Folgen stand für die Male-Models ein Videoshooting mit Starfotograf Rankin auf dem Plan. Doch für das Küken der Staffel endete dieses schneller, als er gucken konnte. "Komm raus. Das klappt nicht. Wir nehmen ihn raus", stellte Rankin fest. Grund dafür war Moritz' Verhalten, das der Künstler als störend empfand. Der Blondschopf nahm es gelassen und erklärte im Interview: "Die Aufgabe war, viele Posen schnellstmöglich zu machen. Und wie es aussieht, habe ich das nicht gut gemacht. [...] Aber ist ja nicht so schlimm. Also alles gut hier."

ProSieben Paris Hilton, Heidi Klum und Marina Hoermanseder

ProSieben/Max Montgomery Kandidat Moritz beim GNTM-Zirkus-Shooting, 2025

