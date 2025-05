Fans finden: Für diesen Star muss "Let's Dance" heute enden

Derzeit kämpfen nur noch fünf Stars bei Let's Dance um den Sieg. In Show zehn hat es sich am Ende des heutigen Abends aber definitiv für einen von ihnen ausgetanzt. Und wie eine aktuelle Promiflash-Umfrage zeigt, haben die Fans auch schon jemanden auserkoren, den es treffen soll. Von insgesamt 1.150 Teilnehmern finden 408 (35,5 Prozent), dass für SelfieSandra (25) im Viertelfinale Schluss sein soll. Knapp hinter ihr landet Taliso Engel – 368 Leser möchten den Para-Schwimmer nicht mehr in der nächsten Runde sehen. Marie Mouroum erhält zudem die drittmeisten Stimmen für den Exit.

Fabian Hambüchen (37) gilt als absoluter Publikumsliebling der aktuellen "Let's Dance"-Staffel – wohl auch deshalb erhält der ehemalige Turner nur 110 Stimmen. Votes im zweistelligen Bereich bekommt aber nur einer: Diego Pooth. Gerade einmal 67 Leser (5,7 Prozent) wollen, dass der Sohn von Verona Pooth (57) heute Abend ein letztes Mal über das Tanzparkett fegt.

In der heutigen Ausgabe der beliebten Tanzshow finden sich die Promis und ihre Profitänzer als Trios zusammen. So schwingt beispielsweise Fabian mit Anastasia Maruster zusammen mit Profi Sergiu Maruster das Tanzbein. Diego darf zusammen mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova (38) sowie Massimo Sinató (44) performen. Marie und Alexandru Ionel (30) finden sich mit Evgeny Vinokurov (34) als Trio zusammen. SelfieSandra und ihr Helfer Zsolt Sándor Cseke (37) bekommen von Kathrin Menzinger (36) tatkräftige Unterstützung. Als Letztes wären da noch Taliso mit Patricija Ionel (30) und Renata Lusin (37).

RTL / Stefan Gregorowius Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance, 2025

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance", 2025

