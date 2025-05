Fremdgeh-Drama für PR?: Leyla Lahouar rechtfertigt sich

Leyla Lahouar (28) möchte die Dinge richtigstellen. In der vergangenen Woche sorgte die Reality-TV-Bekanntheit für jede Menge Trubel, als sie einen Beziehungsstreit mit ihrem Verlobten Mike Heiter (32) in die Öffentlichkeit zog. Mittlerweile ist bei den beiden wieder alles unter Dach und Fach – doch Fans unterstellen dem Traumpaar, der Zoff sei inszeniert gewesen, um die Werbetrommel für ihre nahende Hochzeit zu rühren. Dieser Vorwurf entsetzt Leyla, wie sie in ihrer Instagram-Story deutlich macht. Tatsächlich sei der Skandal eher nachteilig gewesen. "Wir durften sogar [eine Kooperation] nicht posten, weil ich diese Sche*ße gebaut habe. Also haben wir Geld verloren", gibt Leyla preis.

Die Promi Big Brother-Siegerin beteuert, ihre Reaktion sei zwar falsch gewesen, aber zu 100 Prozent natürlich und echt. "Ich war einfach nur eine Frau, die komplett überreagiert hat, weil sie traurig war", erklärt sie. Am meisten tue es ihr leid für Mike, der unter den Konsequenzen ihres Handelns zu leiden hat. Dass ihre überwiegend weibliche Fangemeinde nun so tut, als könne sie Leylas irrationales Verhalten gar nicht nachvollziehen, stört sie jedoch. "An alle Frauen hier: Wollt ihr mir sagen, ihr seid noch nie ausgerastet? Leute, wir rasten aus, wenn unser Lipliner nicht verfügbar ist bei dm. Wir rasten bei allem aus", meint Leyla.

Was ist überhaupt genau vorgefallen zwischen Mike und Leyla? Während der TV-Casanova den Junggesellenabschied eines Freundes auf Ibiza feierte, erhielt Leyla Nachrichten einer Frau, die behauptete, von Mike und Co. in deren Villa eingeladen worden zu sein. Die 28-Jährige reagierte sehr emotional und zeigte sich in Tränen aufgelöst in den sozialen Medien. Mike meldete sich daraufhin auf Instagram und beteuerte: "Ich liebe diese Frau! Niemals würde ich das, was ich mit ihr habe, aufs Spiel setzen." Er sei seiner Verlobten keineswegs fremdgegangen – das hat auch Leyla mittlerweile eingesehen.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Influencer

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, 2025

