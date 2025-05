Glücklich in der Ehe mit Harry: Hat Herzogin Meghan gelogen?

Herzogin Meghan (43) sorgte in der neuen Folge der "Jamie Kern Lima Show" für Gesprächsstoff, als sie offen über ihre Ehe mit Prinz Harry (40) sprach. Während des Interviews fragte die Gastgeberin Jamie Kern Lima ganz direkt, ob Meghan für immer mit Harry verheiratet bleiben wolle. Ihre Antwort: ein klares "Ja". Doch genau dieser Moment ließ den Royal-Experten Dan Wootton aufhorchen. "Ich möchte die Leute einfach daran erinnern, wie oft Meghan Markle behauptet, sie sei glücklich in ihrer Beziehung mit Prinz Harry. Und dann gibt es diesen Moment, in dem Jamie Kern Lima fragt: 'Wirst du für immer mit Prinz Harry zusammenbleiben? Wirst du immer mit ihm verheiratet sein?' Und ihre Stimme wird zwei Oktaven höher, als sie 'Ja' sagt, weil sie lügt", behauptet der Journalist im "The Megyn Kelly Show"-Podcast von Megyn Kelly (54).

Doch damit nicht genug: Er erklärt weiter, dass die Herzogin von Sussex versuche, aus einer kommenden Trennung Profit zu schlagen. "Sie bietet Verlagen bereits das Nach-Scheidungs-Buch an", betont er nachdrücklich. Während Meghan Jamie gegenüber erklärte, dass ihre Zurückhaltung, bald ihre Memoiren zu schreiben, darin liege, dass sie "noch nicht genug Lebenserfahrung habe", ist der Journalist überzeugt, dass ihr Zögern andere Gründe hat. "Was hier vor sich geht, ist, dass Meghan jetzt kein Buch schreiben will, das natürlich voller positiver Dinge über Prinz Harry wäre. Stattdessen bereitet sie sich auf den großen Zahltag vor, von dem sie weiß, dass er ihr einen riesigen Betrag einbringen wird, der sie jahrelang absichert. Das ist, was sie vorhat."

In den vergangenen Monaten schien sich die Herzogin von Sussex vermehrt darauf zu konzentrieren, Gerüchten über eine Ehekrise mit Harry entgegenzuwirken. Immer wieder schwärmte sie von ihrer Ehe, Harrys Charakter und seinen Papa-Qualitäten und betonte, wie glücklich die beiden miteinander seien. Gegenüber People verriet sie Anfang März, dass das Paar sich derzeit wieder in einer Art Flitterwochenphase befinde und total verliebt sei. Das hätten sie Meghans Marke "As Ever" zu verdanken. "Ich glaube, er liebt es, zuzusehen, genauso wie ich es liebe, diesen kreativen Prozess zu durchlaufen. Es macht einfach Spaß. Das ist es, was ich schon immer wollte", erklärte sie und schwärmte auch von gemeinsamen Projekten, wie ihrer Arbeit für die Archewell Foundation: "Wir sind schon so lange ein eng verbundenes Team, dass wir einfach Schlag für Schlag miteinander im Einklang sind."

Prinz Harry im April 2025

Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

