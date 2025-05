Im Prozess: Al B. Sure erhebt schwere Vorwürfe gegen Diddy

Al B. Sure (56), ein bekannter R&B-Sänger, erhebt schwere Vorwürfe gegen P. Diddy (55) im Zusammenhang mit dem Tod von dessen Ex Kim Porter (✝47). Am Freitag trat der Musiker bei Fox 5 New York auf, um seine kommenden Memoiren vorzustellen – und nutzte die Gelegenheit, um öffentlich über seine Sicht zu Kims Tod zu sprechen. Der Sänger zweifelt offen an, dass sie mit 47 Jahren an einer Lungenentzündung verstarb und deutete an, dass Diddy etwas damit zu tun habe. Al zufolge habe das Model ihn persönlich mehrfach davor gewarnt, im Umgang mit Diddy "vorsichtig zu sein."

Er berichtete in dem Interview weiter, dass Diddy angeblich eine Hetzkampagne gegen ihn orchestriert habe und sogar ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt worden sei. Infolge dieser Vorgänge habe er 2022 selbst eine schwere gesundheitliche Krise durchlebt – mit Leberversagen, anschließendem Koma und einer lebensrettenden Transplantation. Al behauptete vor laufender Kamera, Diddy habe seine Finger im Spiel gehabt: "Ich glaube fest, dass er etwas mit dem Versagen meiner Organe zu tun hatte." Ferner behauptete der US-Amerikaner, er sei von den Behörden vorgeladen worden, um im Prozess gegen den Rapper als Zeuge zum Thema Menschenhandel auszusagen.

Al teilte in dem TV-Interview außerdem eine persönliche Einschätzung: Er sehe sich als "die einzige noch lebende Person", die wisse, was hinter den Kulissen des Diddy-Musikgeschäfts wirklich passiere. Damit spielt er offensichtlich auf weitere Todesfälle im Umfeld des 55-Jährigen an. Wie auch Diddy hatte Al eine besondere Verbindung zu der verstorbenen Kim. Er war mit der Schauspielerin von 1989 bis 1990 verheiratet. Gemeinsam bekamen die beiden einen Sohn namens Quincy Brown (33), der nach dem Tod der Familienmutter von Diddy adoptiert wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Al B. Sure, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Kim Porter sowie Al B. Sure mit Justin, D'Lila, Quincy, Jessie James und Chris, 2018

Anzeige Anzeige