Kim Virginia Hartung und Nikola haben ihr Traumhaus gefunden

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) haben Großes zu verkünden: Die Reality-TV-Bekanntheiten haben ihr absolutes Traumhaus gefunden! Die freudige Nachricht verkünden die beiden in einem Video auf Instagram. Doch es gibt einen kleinen Haken: Kim Virginia und Nikola haben ihr Eigenheim bisher noch nicht besichtigen können! Offenbar ist das Haus auch vorerst nur eine Übergangslösung, wie die werdende Mama betont: "Wir brauchen für die Zeit ein Haus. [...] Wir haben jetzt ein Häuschen mit Garten – es ist wirklich so süß." Denn schon in wenigen Monaten bekommen die Influencer den ersten gemeinsamen Nachwuchs, weshalb sie sich vergrößern wollten.

Das Eigenheim zu organisieren, war wohl ein schwieriger Weg. Denn aktuell befinden sich Kim Virginia und Nikola im Urlaub – das Traumhaus steht jedoch in Dubai, der Wahlheimat der Realitystars. "Jetzt musste ja alles etwas schneller gehen wegen unserer Prinzessin. Das heißt, wir werden es gemeinsam erkunden, sobald wir wieder in Dubai sind", führt die 29-Jährige weiter aus. Die Gegend, in der die Immobilie steht, soll laut Aussagen des Paares sehr schön und reichlich bepflanzt sein. Zudem befindet sich ein Spielplatz ganz in der Nähe.

Kim Virginia und Nikolas Liebesgeschichte wurde in den vergangenen Monaten in einem Eiltempo geschrieben. Nachdem sich die beiden näher kennengelernt hatten, zog der 29-Jährige relativ schnell zu seiner Partnerin in die Vereinigten Arabischen Emirate. Nur kurze Zeit später verkündeten sie, dass sie ein Baby erwarten. Es folgten gemeinsame Urlaube, Streitigkeiten, die öffentlich ausgetragen wurden, und sogar die Verlobung in romantischer Kulisse. Zuletzt überraschten Kim Virginia und Nikola ihre Fans mit einem Schnappschuss, auf dem der Influencer ein Ultraschallbild in die Kamera hält, während er Kim liebevoll im Arm hält.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

Anzeige Anzeige