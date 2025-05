Letztes Heimspiel: Thomas Müller rührt mit Gänsehaut-Video

Für Fußballfans endet heute eine Ära: Thomas Müller (35) bestreitet sein 750. Pflichtspiel und gleichzeitig auch sein letztes Heimspiel in der Allianz Arena. Der Fußballstar wird im Anschluss nach 25 Jahren aus der Mannschaft seines Vereins FC Bayern München scheiden. Schon gestern Abend nahm er mit einem emotionalen Video auf Instagram Abschied. "Morgen werde ich zum letzten Mal in der Allianz Arena auflaufen. Ich freue mich drauf, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es auch ein sehr seltsames Gefühl", gesteht Thomas. Was folgt, ist eine Aneinanderreihung der Highlights seiner Karriere. "Titel, Tore, einzigartige Momente. Das hat mich schon glücklich gemacht", fasst er zusammen und verabschiedet sich mit den Worten: "Schee war's! Mehr als schee!"

In dem Video dankt er seinen Mannschaftskollegen, den Gegnern, Schiedsrichtern und selbstverständlich den zahlreichen Fans, die seinen Werdegang begleitet und mit ihm gejubelt haben. Am heutigen Abend um 18:30 kann Thomas dann noch ein letztes Mal zeigen, was in ihm steckt. Trainer Vincent Kompany bestätigte bereits gegenüber Bild, dass der scheidende Star selbstverständlich in der Startelf sein wird. Eine Frage bleibt jedoch offen. Es steht bereits fest, dass die Bayern-Spieler nach Abpfiff die Meisterschale überreicht bekommen, die Meisterschaft ist nämlich längst besiegelt. Doch wer darf diese zuerst in die Hand nehmen? Qua Tradition würde Manuel Neuer (39) als Mannschaftskapitän die Schale entgegennehmen, es ist jedoch auch möglich, dass er Thomas diese letzte Ehre erweist. "Wer die Schale zuerst in die Hand nimmt, das weiß ich gar nicht. Hauptsache für mich ist, dass die Schale bei Bayern ist und bleibt", findet Vincent.

Wie es für Thomas nun weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Zunächst hieß es, der US-Klub FC Cincinnati hätte Interesse an dem 35-Jährigen gezeigt, er hätte das Angebot jedoch abgelehnt. Dann plauderte Kevin Großkreutz (36) im Podcast "Viertelstunde Fußball" aus dem Nähkästchen und verriet scheinbar den heimlichen nächsten Karriereschritt. "Der wechselt nach Amerika, wird Anfang Juni bekanntgegeben", behauptete der Ex-BVB-Star dort. Im April war bekannt geworden, dass der FC Bayern München Thomas' laufenden Vertrag nicht verlängern würde.

Getty Images Thomas Müller beim Champions-League-Finale 2012

Getty Images Thomas Müller, Fußballprofi

