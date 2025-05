Margot Friedländer mit Schweigeminute beim Filmpreis geehrt

Beim Deutschen Filmpreis kam es am Freitagabend zu einem unerwarteten und sehr bewegenden Moment: Star-Pianist Igor Levit trat auf die Bühne, um eigentlich die Nominierten für die beste Filmmusik zu präsentieren, doch er unterbrach das Programm abrupt. Mit bewegter Stimme verkündete er die Nachricht vom Tod von Margot Friedländer (✝103), was im voll besetzten Saal für sichtlich betretene Gesichter sorgte. Der Musiker veranlasste daraufhin eine Schweigeminute und das Publikum stand auf, um der Holocaust-Überlebenden still zu gedenken. Laut Bild hatten viele Zuschauer, darunter auch die Schauspielerinnen Iris Berben (74) und Karoline Herfurth (40), Tränen in den Augen.

Auch der Pianist war sichtlich emotional. "Sie war so eine warmherzige, großzügige, unglaubliche Person", berichtete Igor und ergänzte: "Sie war der größte Mensch, den man sich vorstellen konnte. Mit einem Händedruck gab sie einem das Gefühl von Sinnhaftigkeit. Dieser Händedruck ist nicht mehr. Ich habe Margot vor der Bühne, auf der Bühne und hinter der Bühne erlebt. Sie war ein großes Wunder."

Im Gespräch mit der Tageszeitung appellierte Veronica Ferres (59) nach der Veranstaltung an ihre Mitmenschen. "Es ist die Aufgabe eines jeden von uns, wofür Margot Friedländer gelebt hat, für Gerechtigkeit, Humanität, Miteinander, Vielfalt, Zusammengehörigkeit, Verständnis, Vergebung, Respekt – diese Werte jeden Tag zu leben, um ihr Andenken lebendig zu halten." Die Autorin war am Freitag unter noch unbekannten Umständen verstorben. Im Alter von 23 Jahren war die jüdische Berlinerin in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht worden, wo sie als eine von wenigen die Grausamkeiten der Nationalsozialisten überlebte. Ihr späteres Leben widmete die Zeitzeugin der Aufklärung über den Holocaust.

Getty Images Margot Friedländer und Iris Berben im Bundestag, Januar 2025

Getty Images Margot Friedländer im November 2024

