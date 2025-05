Nach Ehe-Aus: Marie Nasemann strahlt bei Deutschem Filmpreis

Marie Nasemann (36) hat kurz nach der öffentlichen Trennung von Sebastian Tigges ihren ersten Solo-Auftritt gemeistert. Nur wenige Stunden nachdem sie das Ehe-Aus im Netz verkündet hatte, präsentierte sich das Model beim Deutschen Filmpreis in Berlin. Dabei war sie in ein auffälliges rotes Kleid gehüllt. Gut gelaunt posierte sie mit dem ausladenden Cape der Robe. Bei der Preisverleihung stellte sie sich auch den Fragen der Reporter. "Mir geht es gut. Ich freue mich auf den Abend", erklärte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin gegenüber Bunte und erklärte ihre Kleiderwahl: "Ich dachte mir, es wäre vielleicht ein guter Abend, um ein Statement zu setzen – hier bin ich!"

Die Nachricht vom Liebes-Aus hatte viele überrascht, da die zwei als Vorzeigepaar galten. Ihr gemeinsamer Podcast "Family Feeling" war für viele Fans ein Einblick in eine funktionierende Beziehung. In einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram betonten das Model und der Kolumnist, dass die Trennung schon einige Zeit zurückliege. "Wir mussten es erst für uns und mit unserem inneren Umfeld sortieren und wenden uns daher erst jetzt nach außen. [...] Wir trennen uns aus Liebe zu unseren Kindern, die Eltern verdienen, die sich wohlwollend begegnen können", offenbarten sie darin. Ob und wie der gemeinsame Podcast weitergeht, sei zurzeit noch unklar.

Sebastian und Marie waren seit 2021 verheiratet und haben zwei Kinder. Bereits im Sommer 2023 verrieten sie ihren Followern, dass sie an ihrer Partnerschaft arbeiten würden. "Wir fangen eine ganz neue Paartherapie an und wollen euch auf dieser Reise auch ein wenig mitnehmen", berichtete die TV-Bekanntheit damals im Netz.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Sebastian Tigges und Marie Nasemann im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Kind

Anzeige Anzeige

Anzeige