Nico Legat hat es in Entzugsklinik "nicht gerade einfach"

Nico Legat (27) begab sich vor wenigen Tagen in professionelle Hilfe: Der Realitystar hat laut eigenen Angaben eine Drogen- und Alkoholsucht und nimmt diese in Angriff. Wie hart das für den Sohn von Thorsten Legat (56) ist, macht er nun mit einer Videobotschaft in seiner Story auf Instagram deutlich: "Es sind nicht gerade einfache Tage für mich, der Entzug ist nicht einfach." Zwar sei seine Zeit in der Entzugsklinik ein ständiges Auf und Ab, aber er merke schon erste Fortschritte: "Es wird von Tag zu Tag besser. Ja, es ist Step by Step. Rom wurde ja auch nicht am ersten Tag gebaut, aber es wird von Tag zu Tag besser."

Für ihn bedeutet der Entzug eine große Umstellung. Statt Reality-TV-Drama, wilden Partys und turbulenten Wochenenden auf dem Ballermann geht es bei ihm aktuell komplett anders zu. "Am Wochenende stehen keine Therapien oder sonst etwas an, deswegen habe ich ein bisschen Ruhe für mich", erklärt Nico sichtlich entspannt und ergänzt: "Ich genieße die Zeit gerade hier in meinem Wintergarten draußen, denke viel nach, gehe viel spazieren."

Während der Das große Promi-Büßen-Star seine Probleme angeht, pausiert das Drama in seinem Umfeld leider nicht. Zwischen Nicos neuer Freundin Nina Kristin (43) und seinem früheren Flirt Marlisa Rudzio (35) fliegen gewaltig die Fetzen. Auf Social Media zoffen sich die Influencerinnen öffentlich und machen sich gegenseitig Vorwürfe. Während Nicos Partnerin der Reality Queens-Teilnehmerin vorwirft, ihrem Schatz während eines Absturzes nicht geholfen zu haben, schoss sie unter anderem zurück: "Wo genau war denn bitte seine aktuelle Freundin, als Nico am Ballermann feiern war? Warum ruft er sie nicht an, wenn es ihm doch so schlecht gegangen ist?"

Instagram / nico.legat Nico Legat, TV-Bekanntheit

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025

