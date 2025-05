"ZDF-Fernsehgarten": Diese Stars feiern "Hit Marathon"

Andrea Kiewel (59) ist zurück auf dem Mainzer Lerchenberg – und sorgt mit dem ZDF-Fernsehgarten auch 2025 wieder für beste Unterhaltung am Sonntagmittag. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt am 4. Mai mit 1,76 Millionen Zuschauern steht jetzt am 11. Mai der große "Hit Marathon" an. Ab 11:50 Uhr stellen sich laut fernsehserien.de Promis wie Wayne Carpendale (48), Janine Kunze (51), Mark Keller (60), Lucy Diakovska (49), Detlef D! Soost (54) und Valentin Lusin (38) einem Spieleparcours – musikalisch begleitet von einer bunten Mischung aus Schlager, Pop und Oldies.

Auf der Bühne wird es emotional, nostalgisch und energiegeladen: Peggy March feiert 60 Jahre "Mit 17 hat man noch Träume" mit einer frischen Duett-Version an der Seite von Oli P. (46). Für Eurodance-Vibes sorgen Rednex, während Legenden wie Sydney Youngblood (64) und George McCrae (80) den Sound der 70er bis 90er zurückbringen. Eloy de Jong (52) präsentiert neue Musik aus seinem aktuellen Album, und Newcomer wie Loi, Bryan Todd, Kennedy Bane und Jay Ventura liefern frische Popsounds – ein Line-up, das Generationen verbindet.

Auch in den kommenden Wochen bleibt es im Fernsehgarten abwechslungsreich: Am 18. Mai steht die Schweiz im Fokus – als Gastgeberland des diesjährigen "Eurovision Song Contest" in Basel. Laut fernsehserien.de sind Stars wie Francine Jordi (47) und Luca Hänni (30) mit dabei. Am 25. Mai wird es hingegen sportlich und stimmungsvoll zugleich, wenn das Motto "SchlagerDARTen" Darts mit Partyhits kombiniert. Auf der Gästeliste stehen Sonia Liebing (35), Vincent Gross (28), Ella Endlich (40), Höhner und Stereoact. Nach 40 Jahren Sendung und 25 Jahren mit Kiwi beweist der Fernsehgarten einmal mehr, wie unterhaltsam der Sonntagmittag im ZDF sein kann.

Andrea Kiewel und Lili Paul-Roncalli im "ZDF-Fernsehgarten", 2022

Moderatorin Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"

