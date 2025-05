Reise beendet: Kim Virginia und Nikola sind zurück in Dubai

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) sind wieder in ihrem Zuhause in Dubai angekommen. Nach einer mehrwöchigen Weltreise, die sie zuletzt auf die Fidschi-Inseln geführt hat, meldeten sich die beiden Reality-TV-Stars nun über Instagram bei ihren zahlreichen Followern zurück. Der Rückflug sei gut verlaufen, auch wenn Nikola ehrlich zugab: "Es ist ganz komisch, wieder hier zu sein nach einem Monat."

Der ausgedehnte Trip führte Kim und ihren Nikola auf verschiedene Kontinente, wobei besonders Australien und Fidschi einen bleibenden Eindruck hinterließen. Nikola beschrieb die Erlebnisse auf den letzten Destinationen des Urlaubs wie folgt: "Alles in allem habe ich unvergessliche Erinnerungen in Australien und Fidschi gesammelt. [...] Es war wirklich traumhaft." Nikola erzählte zudem, dass es auf seinem Kanal eine Weile still gewesen sei, da er während des Aufenthalts in Fidschi viele Telefonate wegen ihres neuen Hauses führen musste.

Vor ihrer Rückkehr nach Dubai hatten Kim und Nikola auf Instagram verkündet, dass sie ihr neues Traumhaus gefunden haben. Zwar konnten die zwei Reality-TV-Stars das Häuschen bisher noch nicht persönlich besichtigen, doch die werdende Mutter gab sich trotzdem begeistert. "Wir haben jetzt ein Häuschen mit Garten – es ist wirklich so süß", schwärmte die Influencerin. Sie verriet auch, dass das neue Zuhause zunächst eine Übergangslösung sein soll.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Februar 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

