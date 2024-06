Startet Joachim Llambis Tochter bei "Let's Dance" durch?

Schon seit vielen Jahren ist Joachim Llambi (59) derjenige, der die Fans von Let's Dance als Juror sowohl begeistert als auch verärgert. Inzwischen ist der einstige Profitänzer zum Aushängeschild der Show geworden – wird es da vielleicht bald Zeit, dass auch sein Nachwuchs den Weg auf Deutschlands TV-Bildschirme findet? Im Interview mit Bild sprach Joachim gemeinsam mit seiner Tochter Helena über eine potenzielle Teilnahme an dem beliebten Tanzformat. "Natürlich habe ich mir schon mal vorgestellt, wie es wäre, bei 'Let’s Dance' zu tanzen", verrät der Promi-Spross zunächst und betont dann sogar: "Und ich könnte es mir auch weiterhin vorstellen."

Ob die Nachwuchsmoderatorin jedoch wirklich irgendwann den Schritt auf das berühmt-berüchtigte Parkett wagen wird, bleibt vorerst abzuwarten. Jegliche tänzerische Vorteile durch ihren Vater scheint sie allerdings nicht mitzubringen. "Ich habe nie richtig tanzen gelernt. Ich kann nur die Grundschritte vom Discofox", gibt Helena zu. Bei all dem Wunschdenken einer möglichen Teilnahme kommt da vor allem eine Frage auf: Wie findet ihr prominenter Papa die Vorstellung, dass sein eigener Nachwuchs vielleicht schon bald durch die Show tanzen könnte? "Man ist immer irgendwie befangen", erklärt Joachim daraufhin und fügt lachend hinzu: "Also, ich würde es Helena gönnen, irgendwann mal bei 'Let’s Dance' zu tanzen, aber vielleicht wirklich lieber, wenn ich nicht mehr dort sitze."

Bevor es seine Tochter in das Format verschlägt, für das sein Herz seit Jahren zu schlagen scheint, wird der 59-Jährige selbst bald ein neues TV-Kapitel starten – und zwar als Moderator. "Jetzt ist es schon früher raus und was für eine große Freude bei mir! Ich bin ab Herbst Teil der großartigen Talkshow 'Riverboat' beim MDR!", verkündete er vor einigen Wochen auf Instagram. Schon zuvor kursierten so einige Spekulationen um einen neuen Job von Joachim durch die Medienwelt. Grund zur Sorge gibt es für seine Fans jedoch nicht: Trotz seines neuen Gigs bleibt er "Let's Dance" weiterhin erhalten.

Instagram / helena.llambi Helena Llambi, Tochter von Juror Joachim Llambi

Getty Images Joachim Llambi, 2024

